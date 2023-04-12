Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победы «МС» и «Интера» в ЛЧ, ошибочный пенальти в ворота «Динамо». Главное к утру

«Манчестер Сити» разгромил на своём поле мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, Экспертно-судейская комиссия признала, что пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» назначен ошибочно, «Бенфика» дома уступила «Интеру» в первом четвертьфинальном матче. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

2. ЭСК: Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком».

3. «Интер» обыграл «Бенфику» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

4. Гол Евгения Малкина не помог «Питтсбургу» переиграть «Чикаго».

5. Бриттни Грайнер готовится выпустить мемуары о заключении в России.

6. «Флорида» вышла в плей-офф НХЛ. Осталось определить последнего участника Кубка Стэнли.

7. Роналду недоволен работой главного тренера «Аль-Насра» Гарсии, специалиста могут уволить.

8. «Нас жестоко наказали». Тухель прокомментировал разгромное поражение «Баварии» от «Сити».

9. «Бостон» набрал больше всех очков в регулярке в истории НХЛ.

10. ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Соболева в матче с «Динамо» за неспортивное поведение.