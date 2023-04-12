Победы «МС» и «Интера» в ЛЧ, ошибочный пенальти в ворота «Динамо». Главное к утру

«Манчестер Сити» разгромил на своём поле мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, Экспертно-судейская комиссия признала, что пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» назначен ошибочно, «Бенфика» дома уступила «Интеру» в первом четвертьфинальном матче. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
2. ЭСК: Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком».
3. «Интер» обыграл «Бенфику» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
4. Гол Евгения Малкина не помог «Питтсбургу» переиграть «Чикаго».
5. Бриттни Грайнер готовится выпустить мемуары о заключении в России.
6. «Флорида» вышла в плей-офф НХЛ. Осталось определить последнего участника Кубка Стэнли.
7. Роналду недоволен работой главного тренера «Аль-Насра» Гарсии, специалиста могут уволить.
8. «Нас жестоко наказали». Тухель прокомментировал разгромное поражение «Баварии» от «Сити».
9. «Бостон» набрал больше всех очков в регулярке в истории НХЛ.
10. ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Соболева в матче с «Динамо» за неспортивное поведение.
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