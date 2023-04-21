«Севилья» выбила «МЮ» из ЛЕ, важный гол Тарасенко. Главное к утру

«Севилья» переиграла «Манчестер Юнайтед» в ответном матче Лиги Европы и вышла в 1/2 финала турнира, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко принёс победу своей команде, российский защитник Марио Фернандес покинул «Интернасьонал». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Севилья» крупно обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги Европы.
2. Гол Тарасенко и 22 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси».
3. Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом».
4. В «Аль-Насре» выступили с заявлением по поводу скандала вокруг Криштиану Роналду.
5. 19 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и сравнять счёт в серии.
6. Тарасенко опередил Овечкина по голам в плей-офф за последние 10 лет.
7. Определились полуфинальные пары Лиги Европы сезона-2022/2023.
8. Орлов: где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу?
9. «Локомотив-Кубань» оказался сильнее ЦСКА в матче 1/2 финала лиги ВТБ, отыгравшись с «-19».
10. Решение о снятии 15 очков с «Ювентуса» временно отменено.
- 21 апреля 2023
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