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«Севилья» выбила «МЮ» из ЛЕ, важный гол Тарасенко. Главное к утру

«Севилья» переиграла «Манчестер Юнайтед» в ответном матче Лиги Европы и вышла в 1/2 финала турнира, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко принёс победу своей команде, российский защитник Марио Фернандес покинул «Интернасьонал». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Севилья» крупно обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги Европы.

2. Гол Тарасенко и 22 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси».

3. Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом».

4. В «Аль-Насре» выступили с заявлением по поводу скандала вокруг Криштиану Роналду.

5. 19 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и сравнять счёт в серии.

6. Тарасенко опередил Овечкина по голам в плей-офф за последние 10 лет.

7. Определились полуфинальные пары Лиги Европы сезона-2022/2023.

8. Орлов: где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу?

9. «Локомотив-Кубань» оказался сильнее ЦСКА в матче 1/2 финала лиги ВТБ, отыгравшись с «-19».

10. Решение о снятии 15 очков с «Ювентуса» временно отменено.