Полиция расследует травму Боржеса, Капризов снова не набрал очки. Главное к утру

Полиция Москвы начала проверку по факту травмы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4), «Миннесота Уайлд» уступила «Даллас Старз» со счётом 0:4, российский нападающий Кирилл Капризов снова не отметился набранными очками, «Реал» Мадрид проиграл «Жироне» со счётом 2:4. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Полиция начала проверку после травмы игрока «Краснодара» Кади в матче со «Спартаком».
2. «Даллас» вместе с Дадоновым всухую переиграл «Миннесоту» и вышел вперёд в серии.
3. «Реал» проиграл «Жироне», Кастельянос оформил покер.
4. «Ак Барс» одержал волевую победу над ЦСКА и сократил отставание в финальной серии плей-офф.
5. «Локомотив-Кубань» разгромил ЦСКА в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
6. Le Parisien: Месси запросил у «ПСЖ» повышения зарплаты за победу на чемпионате мира.
7. Дмитрий Губерниев раскритиковал Леонида Слуцкого в новом качестве интервьюера.
8. Анчелотти заявил, что недоволен дисциплиной Винисиуса Жуниора на поле.
9. Помощник Аллегри грубо оскорбил Спаллетти после поражения «Ювентуса» от «Наполи».
10. Коке — после поражения от «Барселоны»: судьи куплены.
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