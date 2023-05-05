Досрочное чемпионство «Наполи», Свёнтек разгромила Кудерметову. Главное к утру

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«Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии, российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Иге Свёнтек в полуфинальном матче турнира в Мадриде, 34 сейва россиянина Сергея Бобровского принесли «Флориде Пантерз» победу над «Торонто Мэйпл Лифс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии.

2. Свёнтек разгромила Кудерметову в полуфинале турнира в Мадриде.

3. «Флорида» одержала волевую победу во втором матче с «Торонто», у Бобровского 34 сейва.

4. Лионель Месси может больше не сыграть за «ПСЖ».

5. Штруфф сенсационно обыграл Циципаса и сыграет с Карацевым в полуфинале турнира в Мадриде.

6. Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» и сравнять счёт в серии.

7. Панарин — о вылете из Кубка Стэнли: я разочарован и ощущаю опустошение.

8. Неймар интересен сразу двум топ-клубам АПЛ.

9. Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал «Мастерса» в Мадриде в парном разряде.

10. Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира WTA-1000 в Мадриде.