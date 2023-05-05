Досрочное чемпионство «Наполи», Свёнтек разгромила Кудерметову. Главное к утру

«Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии, российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Иге Свёнтек в полуфинальном матче турнира в Мадриде, 34 сейва россиянина Сергея Бобровского принесли «Флориде Пантерз» победу над «Торонто Мэйпл Лифс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии.
2. Свёнтек разгромила Кудерметову в полуфинале турнира в Мадриде.
3. «Флорида» одержала волевую победу во втором матче с «Торонто», у Бобровского 34 сейва.
4. Лионель Месси может больше не сыграть за «ПСЖ».
5. Штруфф сенсационно обыграл Циципаса и сыграет с Карацевым в полуфинале турнира в Мадриде.
6. Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» и сравнять счёт в серии.
7. Панарин — о вылете из Кубка Стэнли: я разочарован и ощущаю опустошение.
8. Неймар интересен сразу двум топ-клубам АПЛ.
9. Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал «Мастерса» в Мадриде в парном разряде.
10. Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира WTA-1000 в Мадриде.
- 5 мая 2023
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:51
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:07
-
09:01
-
08:51
-
08:44
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:58
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
05:41
-
05:35
-
05:00
-
04:52
-
04:48
-
04:17
-
04:07
-
04:04
-
03:50
-
03:45
-
03:38
-
03:14
-
02:51
-
02:22
-
02:20
-
02:00