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«Барселона» стала чемпионом Испании, «Вегас» — в полуфинале Кубка Стэнли. Главное к утру

«Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании, «Вегас Голден Найтс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, «Бостон Селтикс» вышел в полуфинал плей-офф НБА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании сезона-2022/2023.

2. Ассистентский дубль Барбашёва помог «Вегасу» выбить «Эдмонтон» из плей-офф НХЛ.

3. 51 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Филадельфию» и выйти в полуфинал плей-офф.

4. В «Динамо» объявили об отставке Йокановича с поста главного тренера.

5. «Барселона» стала чемпионом Испании без Месси в составе впервые за 24 года.

6. «Факел» одолел «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче РПЛ.

7. «Динамо» возглавит Марко Николич — источник.

8. «Манчестер Сити» находится в одной победе от чемпионского титула АПЛ.

9. Президент «Барселоны» — о Месси: сделаем всё, чтобы вернуть Лео.

10. «Куда бежать?» Алексей Швед раскрыл подробности скандальной драки в Москве.