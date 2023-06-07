Месси принял решение о будущем, Алькарас обыграл Циципаса. Главное к утру

Аргентинский форвард Лионель Месси планирует перейти в «Интер Майами», испанский теннисист Карлос Алькарас оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса на «Ролан Гаррос», российский нападающий Александр Кокорин вернётся в «Фиорентину». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: Месси принял решение продолжить карьеру в «Интер Майами».
2. Алькарас разобрался с Циципасом и встретится с Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос».
3. Агент Кокорина: «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе.
4. Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
5. Эрлинг Холанд — самый дорогой игрок мира по версии CIES.
6. Карим Бензема перешёл в «Аль-Иттихад».
7. Источник: Лука Модрич продлил контракт с «Реалом».
8. Магомед Оздоев побил личный рекорд по системе «гол+пас» за сезон.
9. Романо: Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад», ему предложили зарплату € 100 млн в год.
10. «Коламбус» официально объявил о переходе Проворова, стали известны детали сделки.
- 7 июня 2023
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