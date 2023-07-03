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Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн, Украина — в полуфинале Евро U21. Главное к утру

Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн, Украина — в полуфинале Евро U21. Главное к утру
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Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн различными выплатами в случае перехода в клуб, футбольная сборная Украины обыграла Францию и вышла в полуфинал молодёжного Евро, стала известна зарплата Лионеля Месси в «Интер Майами». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн, испанский клуб намерен свернуть переговоры.
  2. Украина уверенно обыграла Францию и вышла в полуфинал молодёжного Евро.
  3. Президент «Интер Майами» рассказал о размере зарплаты Месси.
  4. Обновлённые результаты Гран-при Австрии: Сайнс потерял два места, Хэмилтон позади Расселла.
  5. Англия одолела Португалию и вышла в полуфинал молодёжного Евро.
  6. Энди Маррей допустил, что матчи Уимблдона могут быть сорваны.
  7. «Ливерпуль» объявил о подписании Собослаи.
  8. Источник: Далер Кузяев перейдёт в «Бешикташ» при отсутствии предложений из топ-5 лиг.
  9. На этапе Бриллиантовой лиги протестующие пытались сорвать забег на 400 м с барьерами.
  10. Определились полуфинальные пары молодёжного чемпионата Европы.
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