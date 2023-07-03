Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн, Украина — в полуфинале Евро U21. Главное к утру
Поделиться
Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн различными выплатами в случае перехода в клуб, футбольная сборная Украины обыграла Францию и вышла в полуфинал молодёжного Евро, стала известна зарплата Лионеля Месси в «Интер Майами». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн, испанский клуб намерен свернуть переговоры.
- Украина уверенно обыграла Францию и вышла в полуфинал молодёжного Евро.
- Президент «Интер Майами» рассказал о размере зарплаты Месси.
- Обновлённые результаты Гран-при Австрии: Сайнс потерял два места, Хэмилтон позади Расселла.
- Англия одолела Португалию и вышла в полуфинал молодёжного Евро.
- Энди Маррей допустил, что матчи Уимблдона могут быть сорваны.
- «Ливерпуль» объявил о подписании Собослаи.
- Источник: Далер Кузяев перейдёт в «Бешикташ» при отсутствии предложений из топ-5 лиг.
- На этапе Бриллиантовой лиги протестующие пытались сорвать забег на 400 м с барьерами.
- Определились полуфинальные пары молодёжного чемпионата Европы.
Комментарии
- 3 июля 2023
-
09:24
-
09:23
-
09:11
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:54
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:07
-
07:05
-
06:53
-
06:39
-
05:59
-
05:53
-
05:42
-
05:23
-
04:59
-
04:36
-
04:15
-
04:14
-
03:51
-
03:50
-
03:42
-
03:32
-
03:27
-
03:14
-
03:01
-
03:00
-
02:43
-
02:12
-
01:56
-
01:42
-
01:34
Партнерский контент