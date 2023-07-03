Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн, Украина — в полуфинале Евро U21. Главное к утру

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн различными выплатами в случае перехода в клуб, футбольная сборная Украины обыграла Францию и вышла в полуфинал молодёжного Евро, стала известна зарплата Лионеля Месси в «Интер Майами». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».