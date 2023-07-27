Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Малком официально ушёл из «Зенита», Карпин хотел проиграть 0:10. Главное к утру

Бразильский полузащитник Малком официально покинул «Зенит», главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что планировал проиграть 0:10 «Рубину», трансфер Луиса Чавеса в «Динамо» может сорваться. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома.

2. Карпин — о матче с «Рубином»: было желание выпустить академию, чтобы 0:10 проиграли.

3. Трансфер Луиса Чавеса в «Динамо» может сорваться из-за проблем с получением денег — Record.

4. Футболистки сборной США установили рекорд по числу матчей подряд без поражений на ЧМ.

5. Трансфер Малкома — самый дорогой в истории РПЛ.

6. «Зенит» предложил € 10 млн за Нестора, «Сан-Паулу» устраивает сумма — Виейра.

7. Дебютные голы Беллингема и Хоселу помогли «Реалу» всухую переиграть «МЮ».

8. Украинским спортсменам изменили условия запрета на участие в турнирах с россиянами.

9. «Арсенал» одержал волевую победу над «Барселоной» в товарищеском матче.

10. Кафу: Неймар лучше Месси и Роналду.