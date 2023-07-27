Малком официально ушёл из «Зенита», Карпин хотел проиграть 0:10. Главное к утру

Бразильский полузащитник Малком официально покинул «Зенит», главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что планировал проиграть 0:10 «Рубину», трансфер Луиса Чавеса в «Динамо» может сорваться. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома.
2. Карпин — о матче с «Рубином»: было желание выпустить академию, чтобы 0:10 проиграли.
3. Трансфер Луиса Чавеса в «Динамо» может сорваться из-за проблем с получением денег — Record.
4. Футболистки сборной США установили рекорд по числу матчей подряд без поражений на ЧМ.
5. Трансфер Малкома — самый дорогой в истории РПЛ.
6. «Зенит» предложил € 10 млн за Нестора, «Сан-Паулу» устраивает сумма — Виейра.
7. Дебютные голы Беллингема и Хоселу помогли «Реалу» всухую переиграть «МЮ».
8. Украинским спортсменам изменили условия запрета на участие в турнирах с россиянами.
9. «Арсенал» одержал волевую победу над «Барселоной» в товарищеском матче.
10. Кафу: Неймар лучше Месси и Роналду.
- 27 июля 2023
-
09:20
-
09:14
-
09:04
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:38
-
08:30
-
07:59
-
07:36
-
07:28
-
07:26
-
07:01
-
06:29
-
06:23
-
06:18
-
06:15
-
06:12
-
05:58
-
05:56
-
05:49
-
05:49
-
05:33
-
05:26
-
05:25
-
05:18
-
05:08
-
04:57
-
04:38
-
04:26
-
04:19
-
04:04
-
03:40
-
03:18
-
03:00