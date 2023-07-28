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Тарасенко подписал контракт с «Оттавой», крупное поражение Рублёва. Главное к утру

Российский нападающий Владимир Тарасенко стал игроком «Оттавы Сенаторз», россиянин Андрей Рублёв крупно уступил на турнире в Гамбурге, «Спартак» переиграл «Краснодар» в Кубке России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Оттава» подписала контракт с Владимиром Тарасенко.

2. Андрей Рублёв потерпел крупное поражение от 61-й ракетки мира на турнире в Гамбурге.

3. «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче Кубка России.

4. Переход Малкома в «Аль-Хиляль» попал в топ-10 самых дорогих сделок по бразильцам в истории.

5. Защитник «Тоттенхэма» Санчес отказался переходить в «Спартак».

6. Сперцян — про фол на Зиньковском: это красная. Я подвёл команду.

7. Украинка Ястремская просила WTA наказать 16-летнюю Мирру Андрееву за лайки в соцсетях.

8. Ольга Харлан: когда услышала о дисквалификации, меня это убило. Я кричала от боли.

9. Александр Коваленко: ощущение, что в «Зените» иностранцев больше, чем россиян.

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