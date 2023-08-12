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Трансфер Захаряна согласован, Месси снова забил за «Интер Майами». Главное к утру

Трансфер российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» согласован, аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил в пятом матче кряду, россиянка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Монреале. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали переход Арсена Захаряна.

2. Очередной гол Лионеля Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» в Кубке лиг.

3. Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале.

4. Гвардиола высказался о конфликте с Холандом после матча с «Бёрнли».

5. Карлос Алькарас проиграл Томми Полу в четвертьфинале турнира в Торонто.

6. Четверо россиян попали в рейтинг НХЛ из 50 самых перспективных игроков лиги.

7. Свёнтек обыграла Коллинз и встретится с Пегулой в полуфинале турнира в Монреале.

8. Фабрицио Романо: Усман Дембеле подписал контракт с «ПСЖ».

9. Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

10. Вахаев добивал сломавшего ногу Пономарёва — видео скандального боя.