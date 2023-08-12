Трансфер Захаряна согласован, Месси снова забил за «Интер Майами». Главное к утру

Трансфер российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» согласован, аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил в пятом матче кряду, россиянка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Монреале. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали переход Арсена Захаряна.
2. Очередной гол Лионеля Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» в Кубке лиг.
3. Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале.
4. Гвардиола высказался о конфликте с Холандом после матча с «Бёрнли».
5. Карлос Алькарас проиграл Томми Полу в четвертьфинале турнира в Торонто.
6. Четверо россиян попали в рейтинг НХЛ из 50 самых перспективных игроков лиги.
7. Свёнтек обыграла Коллинз и встретится с Пегулой в полуфинале турнира в Монреале.
8. Фабрицио Романо: Усман Дембеле подписал контракт с «ПСЖ».
9. Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».
10. Вахаев добивал сломавшего ногу Пономарёва — видео скандального боя.
- 12 августа 2023
-
09:46
-
09:46
-
09:37
-
09:37
-
09:35
-
09:32
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:22
-
09:18
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:22
-
08:15
-
08:00
-
08:00
-
07:50
-
07:27
-
07:00
-
06:40
-
06:13
-
06:07
-
05:59
-
05:55
-
05:42
-
04:59
-
04:56
-
04:54
-
04:15
-
03:25
-
03:22