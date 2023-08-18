Рахимова могут уволить сегодня, Касаткина уступила Соболенко. Главное к утру

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сегодня может быть отправлен в отставку, белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла россиянку Дарью Касаткину, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира в Цинциннати. Главное к утру – в подборке «Чемпмоната».
1. Гурцкая заявил, что Рахимова могут завтра уволить.
2. Касаткина проиграла Соболенко в 1/8 финала турнира в Цинциннати.
3. Елена Рыбакина снялась с турнира в Цинциннати по ходу матча 3-го круга.
4. Неймар рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».
5. Джокович без проблем обыграл Монфиса и вышел в 1/4 финала турнира в Цинциннати.
6. Лионель Месси объяснил свой переход в «Интер Майами».
7. Голкипер «Севильи» Яссин Боно перешёл в «Аль-Хиляль».
8. Российский рекордсмен потерял 80% крови, уронив на живот бревно весом 110 кг.
9. Захарян завтра отправится в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад».
10. Футболисты киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку после матча Лиги конференций.
- 18 августа 2023
-
09:21
-
09:20
-
09:18
-
09:16
-
09:03
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:56
-
07:47
-
07:33
-
07:25
-
06:43
-
06:27
-
06:20
-
05:53
-
05:49
-
05:45
-
05:32
-
05:25
-
04:59
-
04:58
-
04:47
-
04:12
-
03:53
-
03:53
-
03:35
-
03:15
-
02:56
-
02:33
-
02:10