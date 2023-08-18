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Рахимова могут уволить сегодня, Касаткина уступила Соболенко. Главное к утру

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сегодня может быть отправлен в отставку, белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла россиянку Дарью Касаткину, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира в Цинциннати. Главное к утру – в подборке «Чемпмоната».

1. Гурцкая заявил, что Рахимова могут завтра уволить.

2. Касаткина проиграла Соболенко в 1/8 финала турнира в Цинциннати.

3. Елена Рыбакина снялась с турнира в Цинциннати по ходу матча 3-го круга.

4. Неймар рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».

5. Джокович без проблем обыграл Монфиса и вышел в 1/4 финала турнира в Цинциннати.

6. Лионель Месси объяснил свой переход в «Интер Майами».

7. Голкипер «Севильи» Яссин Боно перешёл в «Аль-Хиляль».

8. Российский рекордсмен потерял 80% крови, уронив на живот бревно весом 110 кг.

9. Захарян завтра отправится в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад».

10. Футболисты киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку после матча Лиги конференций.