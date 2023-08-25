Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад», дебют Зайнутдинова в «Бешикташе». Главное к утру

Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский сбор, гол казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу в матче с киевским «Динамо» в квалификации Лиги конференций, египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал согласие на переход в саудовский «Аль-Иттихад». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. РФС опубликовал расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.
2. Зайнутдинов забил гол в дебютном матче за «Бешикташ».
3. Салах дал согласие на переход из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттихад».
4. ЦСКА близок к покупке защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена.
5. Мирра Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США).
6. Вингер «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку стал игроком «Манчестер Сити».
7. Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Лас-Пальмасом».
8. Сердар Азмун на правах аренды перейдёт в итальянскую «Рому».
9. Николай Прохоркин расторг контракт с «Сочи» после перехода из СКА.
10. Салах может обойти Роналду по заработку в Саудовской Аравии.
- 25 августа 2023
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