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Манчини возглавил Саудовскую Аравию, МЛС может наказать Месси. Главное к утру

Бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини стал наставником сборной Саудовской Аравии, аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси могут наказать в МЛС, украинская спортсменка Ярослава Могучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии.

2. МЛС может наказать Лионеля Месси после дебютного матча игрока.

3. Украинка Ярослава Могучих впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках в высоту.

4. Глушенков принёс «Локомотиву» победу в матче с «Сочи».

5. Глушаков: тренируюсь по два раза в день семь дней в неделю, чтобы продолжить карьеру в РПЛ.

6. Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном уходе Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

7. Три россиянина возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии лиги.

8. Президент «Бенфики» высказался об уходе Давида Нереса, которым интересуется «Зенит».

9. Сборная США выиграла медальный зачёт ЧМ-2023 по лёгкой атлетике.

10. «Спартак» в конце матча вырвал победу у ЦСКА и стал победителем Кубка мэра Москвы.