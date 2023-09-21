«Бавария» одолела «Манчестер Юнайтед», Кудерметова уступила Азаренко. Главное к утру

«Бавария» победила в матче с «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа ЛЧ, белорусская теннисистка Виктория Азаренко одолела россиянку Веронику Кудерметову на турнире в Мексике, СКА прервал серию поражений, обыграв дома «Северсталь».
1. «Бавария» одолела «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура ЛЧ с семью голами.
2. Кудерметова проиграла Азаренко в третьем круге турнира в Гвадалахаре.
3. СКА прервал пятиматчевую серию поражений, одолев дома «Северсталь».
4. «Арсенал» разгромил ПСВ в 1-м туре группы B Лиги чемпионов.
5. «Реал» обыграл «Унион» благодаря голу Беллингема на 90+4-й минуте.
6. «Интер» вырвал ничью в матче 1-го тура ЛЧ с «Реалом Сосьедад». Захарян на поле не вышел.
7. «Интер Майами» разгромил «Торонто», Месси и Альбу заменили в первом тайме.
8. L'Equipe: Месси оскорблял Витинью на тренировке «ПСЖ».
9. Александрова разгромно проиграла в третьем круге в Гвадалахаре.
10. «Наполи» на последних минутах вырвал победу у «Браги» в Лиге чемпионов.
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