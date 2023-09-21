«Бавария» одолела «Манчестер Юнайтед», Кудерметова уступила Азаренко. Главное к утру

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«Бавария» победила в матче с «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа ЛЧ, белорусская теннисистка Виктория Азаренко одолела россиянку Веронику Кудерметову на турнире в Мексике, СКА прервал серию поражений, обыграв дома «Северсталь».

1. «Бавария» одолела «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура ЛЧ с семью голами.

2. Кудерметова проиграла Азаренко в третьем круге турнира в Гвадалахаре.

3. СКА прервал пятиматчевую серию поражений, одолев дома «Северсталь».

4. «Арсенал» разгромил ПСВ в 1-м туре группы B Лиги чемпионов.

5. «Реал» обыграл «Унион» благодаря голу Беллингема на 90+4-й минуте.

6. «Интер» вырвал ничью в матче 1-го тура ЛЧ с «Реалом Сосьедад». Захарян на поле не вышел.

7. «Интер Майами» разгромил «Торонто», Месси и Альбу заменили в первом тайме.

8. L'Equipe: Месси оскорблял Витинью на тренировке «ПСЖ».

9. Александрова разгромно проиграла в третьем круге в Гвадалахаре.

10. «Наполи» на последних минутах вырвал победу у «Браги» в Лиге чемпионов.