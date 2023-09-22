Гол Кокорина в Лиге Европы, Инфантино допустил участие России в ЧМ–2026. Главное к утру

Гол Александра Кокорина не помог «Арису» набрать очки в матче Лиги Европы со «Спартой», Джанни Инфантино ответил на вопрос о возможности участия сборной России в ЧМ–2026, в РФС назвали крайний срок по принятии решения о переходе в Азию. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Аякс» и «Марсель» сыграли вничью в матче ЛЕ.
2. Гол Кокорина не помог «Арису» набрать очки в матче ЛЕ со «Спартой».
3. Инфантино ответил на вопрос о возможности участия сборной России в ЧМ–2026.
4. Модрич и Кроос выразили недовольство своим новым статусом в «Реале».
5. Игрок «Калгари Флэймз» Задоров жёстко раскритиковал тренера ЦСКА Фёдорова.
6. Россия не выплатила взнос ВАДА за 2023 год.
7. В Минспорта России заявили, что не станут платить взносы в ВАДА на прежних условиях.
8. Форвард «Колорадо» Ничушкин впервые высказался о скандале с пьяной женщиной в отеле.
9. В РФС назвали крайний срок по принятии решения о переходе в Азию.
10. Слуцкий эмоционально высказался о наказании РФС за оскорбление журналиста.
- 22 сентября 2023
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:09
-
09:00
-
08:50
-
08:46
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:02
-
07:49
-
07:45
-
07:38
-
07:23
-
07:13
-
06:57
-
06:52
-
06:31
-
06:09
-
06:03
-
05:57
-
05:51
-
05:50
-
05:28
-
05:13
-
04:58
-
04:45
-
04:36
-
04:17
-
03:58
-
03:43
-
03:41