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Гол Кокорина в Лиге Европы, Инфантино допустил участие России в ЧМ–2026. Главное к утру

Гол Александра Кокорина не помог «Арису» набрать очки в матче Лиги Европы со «Спартой», Джанни Инфантино ответил на вопрос о возможности участия сборной России в ЧМ–2026, в РФС назвали крайний срок по принятии решения о переходе в Азию. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Аякс» и «Марсель» сыграли вничью в матче ЛЕ.

2. Гол Кокорина не помог «Арису» набрать очки в матче ЛЕ со «Спартой».

3. Инфантино ответил на вопрос о возможности участия сборной России в ЧМ–2026.

4. Модрич и Кроос выразили недовольство своим новым статусом в «Реале».

5. Игрок «Калгари Флэймз» Задоров жёстко раскритиковал тренера ЦСКА Фёдорова.

6. Россия не выплатила взнос ВАДА за 2023 год.

7. В Минспорта России заявили, что не станут платить взносы в ВАДА на прежних условиях.

8. Форвард «Колорадо» Ничушкин впервые высказался о скандале с пьяной женщиной в отеле.

9. В РФС назвали крайний срок по принятии решения о переходе в Азию.

10. Слуцкий эмоционально высказался о наказании РФС за оскорбление журналиста.