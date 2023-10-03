Де Хеа может перейти в Турцию, «Челси» выиграл 150 матч в лондонских дерби. Главное к утру

Де Хеа может продолжить карьеру в Турции, «Челси» выиграл 150 матч в лондонских дерби, «Металлург» разгромил «Нефтехимик», забив восемь голов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Де Хеа может продолжить карьеру в Турции;

2. «Челси» выиграл 150 матч в лондонских дерби;

3. «Металлург» разгромил «Нефтехимик», забив восемь голов;

4. Стал известен состав сборной России на октябрьский сбор;

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