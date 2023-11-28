Винисиус лучший футболист Бразилии, новое достижение Артемия Панарина. Главное к утру

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Вингер мадридского «Реала» Винисиус признан лучшим бразильским футболистом в 2023 году, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым игроком команды за 35 лет с 30 очками в 20 матчах со старта сезона, в матче «Флориды Пантерз» с «Оттавой Сенаторз» (5:0) были удалены сразу две пятёрки. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Игрок «Реала» Винисиус признан лучшим бразильским футболистом 2023 года.

2. Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за 35 лет с 30 очками в 20 матчах со старта сезона.

3. В матче «Оттавы» и «Флориды» сразу удалили две пятёрки игроков, в том числе и Куликова.

4. Четыре игрока «Коламбуса» установили историческое достижение для России в НХЛ.

5. «Манчестер Юнайтед» сделал предложение Карло Анчелотти.

6. Хуммельс и Ройс могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

7. Источник: футболисты «ПСЖ» были рады уходу Месси и Неймара из клуба.

8. Клуб из ОАЭ войдёт в состав участников Евролиги.

9. Бобровский стал четвёртым российским голкипером, проведшим 40 матчей «на ноль» в НХЛ.

10. Хави может быть уволен из «Барселоны» после ближайшего матча с «Порту» в Лиге чемпионов.