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«МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем», Захарян провёл полный матч в ЛЧ. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Галатасараем» и уменьшил свои шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, российский футболист Арсен Захарян провёл полный матч за «Реал Сосьедад» в игре с «Зальцбургом» (0:0), российский хоккеист Александр Овечкин вышел на 50-е место по количеству матчей в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» забили шесть мячей и сыграли вничью в Лиге чемпионов.

2. «Реал Сосьедад» сыграл вничью 0:0 с «РБ Зальцбург». Захарян отыграл весь матч ЛЧ.

3. Александр Овечкин вышел на чистое 50-е место по количеству матчей в НХЛ.

4. «Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Оренбургом» в Кубке России.

5. «Реал» вырвал победу у «Наполи» в концовке домашнего матча Лиги чемпионов.

6. Министр спорта Украины ответил на вопрос о бойкоте Олимпиады в случае допуска россиян.

7. «Арсенал» разгромил «Ланс» в Лиге чемпионов со счётом 6:0.

8. «Локомотив» отыгрался с 0:2 в третьем периоде, но уступил «Торпедо» по буллитам.

9. «Бавария» не смогла обыграть «Копенгаген» в 5-м туре Лиги чемпионов.

10. «Интер» отыгрался с 0:3 в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой».