Сенсация в Кубке Испании, Блинкова обыграла Ястремскую. Главное к утру

«Атлетик» Бильбао обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче Кубка Испании со счётом 3:0 и вышел в финал турнира, российская теннисистка Анна Блинкова вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Диего, обыграв Даяну Ястремскую (7:6, 6:2), передача российского нападающего Никиты Кучерова не помогла «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Баффало» (2:3). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 1 марта Все результаты игрового дня НХЛ 1 марта