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1 марта, главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Сенсация в Кубке Испании, Блинкова обыграла Ястремскую. Главное к утру
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«Атлетик» Бильбао обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче Кубка Испании со счётом 3:0 и вышел в финал турнира, российская теннисистка Анна Блинкова вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Диего, обыграв Даяну Ястремскую (7:6, 6:2), передача российского нападающего Никиты Кучерова не помогла «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Баффало» (2:3). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Атлетик» одержал разгромную победу в матче с «Атлетико» и вышел в финал Кубка Испании.
  2. Анна Блинкова одержала победу над Ястремской и вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Диего.
  3. Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Баффало».
  4. «Ливерпуль» предложил Хаби Алонсо трёхлетний контракт.
  5. Защитник Любушкин обменян в «Торонто» в результате большого трёхстороннего обмена в НХЛ.
  6. Юта подала заявку на проведение зимних Олимпийских игр — 2034.
  7. «Барселона» определилась с основным кандидатом на пост главного тренера — AS.
  8. «Колорадо» разгромил «Чикаго», Маккиннон достиг отметки в 100 очков в сезоне НХЛ.
  9. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 29 февраля, турнирная сетка Кубка Гагарина.
  10. «Аль-Наср» без Роналду в составе не смог обыграть аутсайдера саудовского чемпионата.
  11. Де Минор в трёх сетах обыграл Циципаса и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Акапулько.
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