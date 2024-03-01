Сенсация в Кубке Испании, Блинкова обыграла Ястремскую. Главное к утру
«Атлетик» Бильбао обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче Кубка Испании со счётом 3:0 и вышел в финал турнира, российская теннисистка Анна Блинкова вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Диего, обыграв Даяну Ястремскую (7:6, 6:2), передача российского нападающего Никиты Кучерова не помогла «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Баффало» (2:3). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Атлетик» одержал разгромную победу в матче с «Атлетико» и вышел в финал Кубка Испании.
- Анна Блинкова одержала победу над Ястремской и вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Диего.
- Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Баффало».
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