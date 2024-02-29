20 топ-событий пятницы: Кубок Гагарина, РПЛ возвращается, Ф-1 и наши в теннисе

Насыщенное 1 марта в спорте: как сыграет Рублёв четвёртый полуфинал Дубая подряд и чем закончится первый матч после рестарта РПЛ?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли дерзкий «Баффало» Никиту Кучерова и «Тампу»?

«Молнии» на протяжении всего сезона испытывают серьёзные проблемы. Несмотря на все усилия лидера команды Никиты Кучерова, «Тампа» умудряется терять очки, а в последнем матче и вовсе крупно проиграла «Филадельфии» со счётом 2:6. «Баффало» в этом сезоне почти лишился шансов выйти в плей-офф, поэтому сейчас «клинки» играют в своё удовольствие и готовятся уже к следующему сезону. Выходит удачно — четыре победы в последних шести матчах. Сможет ли Кучеров вытянуть «Тампу» в этот раз?

🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «воины» закрепят свой успех в матче с топом Востока?

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» в последних матчах регулярного чемпионата разыгрались не на шутку. Команда под руководством Стива Керра проиграла всего лишь четыре матча из последних 15 сыгранных в Национальной баскетбольной ассоциации. «Нью-Йорк Никс» же, в свою очередь, чередует победы с поражениями в связи с травмами ключевых игроков клуба – О Джи Ануноби и Джулиуса Рэндла. Коллективы из Восточной и Западной конференций ещё не встречались в нынешнем сезоне, так кто же в итоге победит?

🏒 4:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 марта 2024, пятница. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поможет ли Кирилл Капризов своей «Миннесота» стать основным претендентом на плей-офф на Западе?

«Дикари» набрали отличный ход, одержав три победы в последних пяти матчах. Отрыв от зоны плей-офф всего шесть очков — в первой половине сезона ситуация выглядела куда катастрофичнее. Но сейчас «Миннесоту» ждёт важнейшее противостояние. «Нэшвилл» занимает ту самую заветную восьмую строчку на Западе. «Хищники» забыли, как проигрывать, одержав уже шесть побед подряд. Этот матч во многом станет определяющим для зажигающего Кирилла Капризова и его команды.

На помощь Капризову отправился ещё один россиянин: Нападающий Марат Хуснутдинов подписал контракт с «Миннесотой»

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 01 марта 2024, пятница. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дюрант и компания отомстят за недавнее поражение?

«Финикс Санз» не лучшим образом продолжил регулярный сезон после паузы в НБА, связанной с Матчем всех звёзд. Клуб Западной конференции проиграл два матча кряду, а только потом одолел «Лос-Анджелес Лейкерс». Одним из поражений стал выездной матч с «Хьюстон Рокетс». Примечательно, что победа «ракет» над «солнечными» стала для клуба из Техаса единственной в пяти последних матчах. Вряд ли Кевин Дюрант и Девин Букер оставят прошлое поражение без внимания. Сумеют ли лидеры «Финикса» вскрыть оборону «Хьюстона»?

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 01 марта 2024, пятница. 06:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто прервёт победную серию?

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» не знает поражений на протяжении четырёх матчей кряду в регулярном чемпионате. При этом у «Майами Хит» серия из побед ещё лучше – пять игр подряд. Команды находятся в отличной форме, но ранее в регулярке не встречались между собой. Так кто же победит по итогам первой очной встречи в сезоне НБА?

🎯 14:30: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап. Женская индивидуальная гонка

Интрига: не сорвётся ли гонка из-за тумана вновь?

Девушки должны были разыграть медали в индивидуальной гонке ещё в последний день уходящей зимы, но со стадиона в Хольменколлене всех выгнал густой туман. Хочется верить, что в первый день весны погода будет более благосклонной и позволит продолжить борьбу за «Большой хрустальный глобус». Норвежка Ингрид Тандреволд пока на первом месте, но ей на пятки наступают француженки Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон, а также итальянка Лиза Виттоцци – действующая чемпионка мира в биатлонной классике. Так что вся развязка впереди!

🎾 16:00*: Александр Бублик (Казахстан, 7) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Дубай, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рублёв четвёртый полуфинал Дубая подряд?

Четвёртый год подряд Андрей Рублёв неизменно добирается до полуфинала на «пятисотнике» в Дубае. В 2021 году он проиграл будущему чемпиону Аслану Карацеву, в 2022-м сам стал победителем турнира, а в 2023-м вышел в финал, но проиграл там Даниилу Медведеву. Сейчас Андрею предстоит сразиться за место в решающем матче с Александром Бубликом, представляющим Казахстан. Ранее теннисисты на уровне основных сеток ATP встречались пять раз, и четыре из этих поединка выиграл Рублёв — в Москве, Вене-2019, Роттердаме-2020 и на Уимблдоне-2023. А Бублик оказался сильнее в финале Галле-2023. Будущий победитель нового матча сразится в решающем матче Дубая либо с кем-то из пары Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина, либо с лучшим теннисистом из дуэта Хуберт Хуркач — Уго Умбер.

🏒 16:30: «Авангард» — «Лада», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Лада» сотворить сенсацию на старте плей-офф?

Тольяттинцы одержали три победы в заключительных матчах регулярного чемпионата. Подопечные Олега Браташа явно начинают плей-офф на подъёме. «Авангард», наоборот, потерпел три поражения подряд, а лучший снайпер регулярки Рид Буше не забивает уже семь встреч. Сможет ли «Лада» воспользоваться этим и совершить сенсацию?

🏒 17:00: «Металлург» — «Амур», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Металлург» победную серию?

Магнитогорцы под занавес регулярки одержали четыре победы подряд. «Металлург» поправил своё положение и, кажется, выбрался из небольшого кризиса. «Амур», наоборот, выдав продолжительную серию побед, завершил чемпионат тремя поражениями. Сказка хабаровчан завершилась или это был шаг назад ради двух шагов вперёд?

🎯 17:30: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап. Мужская индивидуальная гонка

Интрига: заберёт ли Йоханнес Бё себе «Малый хрустальный глобус»?

Действующий чемпион мира в индивидуальной гонке Йоханнес Бё говорит, что приболел. Но расслабляться соперникам рано, потому что на старт он всё равно выйдет. А всем хорошо известно, что, в каком бы состоянии Бё-младший ни был, он способен закрыть все 20 мишеней и утереть всем нос на дистанции. Положение биатлонистов в зачёте биатлонной классики это лишь подтверждает: Йоханнес там первый и, конечно, он сделает всё, чтобы забрать себе «Малый хрустальный глобус».

🎿 17:45: Лыжи, Кубок мира, девятый этап. Командный спринт, женщины, мужчины

Интрига: способен ли Клебо выиграть как Большунов?

Первый и последний в сезоне командный спринт в рамках Кубка мира — 2023/2024 откроет программу этапа в Лахти. Главная интрига — поступит ли Йоханнес Клебо как Александр Большунов на Спартакиаде? Нет сомнений, что квалификацию они с Полом Голбергом пройдут, но что будет во время финала? Готов ли Клебо уже в середине финала убить интригу, как сделал лидер сборной России на главном старте сезона?

И ещё одна интрига в женском спринте — кто может помешать двум мощнейшим дуэтам из Швеции занять два первых места?

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Крылья Советов», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как закончится первый матч после рестарта РПЛ?

Дождались! Чемпионат России наконец-то возвращается на экраны после долгой зимней паузы. Основная часть тура традиционно пройдёт в выходные, но сначала в пятницу сыграют «Ростов» и «Крылья Советов». Команда Карпина в этом сезоне не впечатляет и после 18 туров занимает лишь 10-е место в таблице. Куда лучше дела у самарцев, которые некоторое время вообще шли в числе лидеров, а сейчас замыкают топ-6. Но играть им придётся в гостях, так что на таблицу ориентироваться нет смысла.

🥊 19:00*: ONE 166: Анатолий Малыхин (Россия) — Ренье де Риддер (Нидерланды)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Малыхин станет тройным чемпионом?

Пока большинство российских топов покоряют UFC, PFL или Bellator, Анатолий Малыхин продолжает доминировать в Азии. Наш великан не знает поражений и бьёт одного соперника за другим. Теперь Анатолию будет противостоять Ренье де Риддер, которого россиянин уже однажды финишировал. Теперь Малыхин пришёл за ещё одним поясом голландца и в случае успеха станет первым в истории ONE чемпионом в трёх весовых категориях сразу! Лишь бы Ренье не преподнёс неприятных сюрпризов.

🏎 19:00: Формула-1, Гран-при Бахрейна, квалификация

Интрига: и всё-таки — кто где находится?

Квалификация первого этапа Формулы-1 – момент истины для всех команд. Здесь и сейчас все перестанут «притворяться» и раскроют карты: у кого какая скорость. Вот тут-то мы и поймём, насколько хорош «Ред Булл», как близки к нему конкуренты и кто оказался в хвосте пелотона. Да, в гоночном режиме ситуация ещё может измениться, но именно в пятницу проступят контуры всего сезона-2024. Предвкушаем!

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (ж), 23-й тур

Интрига: борьба за топ-3 в самом разгаре

«Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» делят вторую и третью строчку женской волейбольной Суперлиги – их разделяют пять очков. Но тройку лидеров подпирает калининградский «Локомотив», который из-за меньшего числа побед (16 против 17 – у Санкт-Петербурга) идёт четвёртым и явно будет жаждать поражения подопечных Александра Кашина, чтобы забраться на строчку выше.

🏒 19:30: СКА — «Торпедо», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Торпедо» кошмарную серию поражений?

Привлекательные нижегородцы после Нового года не похожи сами на себя. Подопечные Игоря Ларионова потерпели аж семь поражений подряд! СКА, в свою очередь, в последний момент упустил Кубок Континента, неожиданно уступив «Северстали» и «Куньлуню». Но будет ли это настоящим звоночком для санкт-петербургской команды?

🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: армейцы проиграют третий матч кряду?

Московский ЦСКА в последнем матче первого этапа регулярного чемпионата уступил действующему чемпиону Единой лиги казанскому УНИКСу, а затем в первой игре второго этапа проиграл на выезде «Парме». Санкт-петербургский «Зенит» же разгромил краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 106:67. Команды уходили на довольно длительную паузу, но поддерживали форму в товарищеских матчах. Как в итоге сказалась пауза на подопечных Эмила Райковича и Хавьера Паскуаля и кто победит?

⚽️ 20:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад», Про-Лига, 22-й тур

Интрига: остановит ли Бензема монструозную команду Малкома?

«Аль-Хиляль» просто разносит чемпионат Саудовской Аравии в нынешнем сезоне. Команда с, пожалуй, наивысшей плотностью звёзд уверенно идёт на первом месте и на данный момент «везёт» «Аль-Насру» Криштиану Роналду семь очков. А вот «Аль-Иттихад», купивший Карима Бензема, явно рассчитывал на лучшие результаты. Вместо этого команда занимает лишь пятое место, уступая, например, «Аль-Таавуну», чей состав и рядом не стоял. Пора исправляться? Или Малком с партнёрами разнесут очередного соперника?

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Милан», Серия А, 27-й тур

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Интрига: «Милан» подожмёт «Ювентус»?

Ещё недавно туринцы вовсю боролись за чемпионство с «Интером», а дальше всё посыпалось: поражение в очном матче, необязательный проигрыш «Удинезе» и потеря очков в игре с «Вероной». Теперь команде Аллегри приходится заботиться уже о том, чтобы не упустить вторую строчку. А это вполне возможно, ведь «Милан» отстаёт всего на четыре очка. Правда, впереди у парней Пиоли непростой выезд в «Рим». «Лацио», хоть и занимает восьмое место в Серии А, недавно грохнул в Лиге чемпионов саму «Баварию» и вряд ли будет проявлять особое гостеприимство.

⚽️ 23:00: «Монако» — «ПСЖ», Лига 1, 24-й тур

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Интрига: Головин проявит себя против гегемона?

У «Монако» всё не так плохо. Да, борьбы за чемпионство не получилось, но команда в топ-3 и пока проходит в Лигу чемпионов. Если бы не нестабильные результаты, можно было бы вообще потихоньку прикидывать возможных соперников. Но нет — монегаски регулярно теряют очки и пропустили вперёд сенсационный «Брест». Да и позади всё очень плотно: «Ницца» отстаёт на одно очко, «Лилль» — на два. Зато у «Монако» есть шанс поднять себе настроение, переиграв на своём поле абсолютного гегемона в лице «ПСЖ». Без геройств Головина здесь точно не обойтись.