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«Реал» в четвертьфинале ЛЧ, Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру
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Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, 37-летний Рафаэль Надаль снялся с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, российский хавбек Алексей Миранчук ворвался в топ-3 итальянской «Аталанты» по результативности в 2024 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» Мадрид не смог победить «РБ Лейпциг», но вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
  2. Надаль объявил о снятии с турнира в Индиан-Уэллсе.
  3. Миранчук вошёл в топ-3 игроков «Аталанты» по результативности в 2024 году.
  4. «Манчестер Сити» снова переиграл «Копенгаген» и пробился в четвертьфинал ЛЧ.
  5. Александр Шевченко с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе.
  6. Артём Зуб забросил четвёртую шайбу в сезоне в первом матче «Оттавы» после ухода Тарасенко.
  7. Леброн Джеймс вышел на чистое шестое место в истории НБА по сыгранным матчам.
  8. Мирра Андреева уступила 131-й ракетке Кэти Волынец в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе.
  9. Усман Нурмагомедов проведёт бой с Александром Шаблием.
  10. «Локомотив» выиграл третий матч у ЦСКА и поставил армейцев на грань вылета из плей-офф КХЛ.
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