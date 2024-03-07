«Реал» в четвертьфинале ЛЧ, Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, 37-летний Рафаэль Надаль снялся с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, российский хавбек Алексей Миранчук ворвался в топ-3 итальянской «Аталанты» по результативности в 2024 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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