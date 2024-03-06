12 топ-матчей четверга: жара в плей-офф КХЛ, битвы сестёр Андреевых и еврокубки в футболе

Спорт 7 марта: выйдет ли «Авангард» во 2-й раунд Кубка Гагарина, какими получатся дебют Мирры в Индиан-Уэллсе и матч Лунёва против «Байера»?

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Мирра Андреева (Россия) — Кэти Волынец (США, WC), Индиан-Уэллс, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Мирры в Индиан-Уэллсе?

16-летняя Мирра Андреева начинает выступление на дебютном для себя Индиан-Уэллсе сражением с американкой Кэти Волынец, которая на шесть лет её старше. Девушки ранее не пересекались на корте, а будущая победительница дальше сойдётся по сетке с шестой ракеткой мира Онс Жабер.

🎾 1:30*: Эрика Андреева (Россия, Q) — Даниэль Коллинз (США), Индиан-Уэллс, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Эрика до первой ракетки мира?

Эрика Андреева успешно прошла квалификацию в Индиан-Уэллсе и присоединились в основе к своей младшей сестре Мирре и ещё 10 россиянкам. На старте турнира 19-летняя теннисистка сразится с опытной американкой Даниэль Коллинз — финалисткой Australian Open — 2022. Ранее соперницы друг с другом не встречались, а будущая победительница выйдет по сетке на первую ракетку мира Игу Свёнтек.

🏒 5:30: «Колорадо Эвеланш» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 марта 2024, четверг. 05:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обгонит ли Натан Маккиннон Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров НХЛ?

Лидер «Колорадо» продолжает штамповать результативные баллы один за другим. Канадец так ударно провёл последние матчи, что уже догнал Кучерова. У них по 105 очков. Теперь «Эвеланш» придётся встретиться к крепким «Детройтом». «Красным крыльям» нужны баллы, чтобы обезопасить себя от нервной концовки чемпионата. Пока что «Ред Уингз» на четыре очка опережают идущих девятыми «Айлендерс», но это ещё ничего не значит. Остановит ли «Детройт» Маккиннона?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 07 марта 2024, четверг. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Милуоки» шестиматчевую победную серию?

В своём последнем матче баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» завершили победную серию из трёх игр, но в то же время у «воинов» есть хорошая возможность начать новую серию на своей площадке. Более того, «Голден Стэйт» сейчас находится на 10-м месте Западной конференции с 32 победами при 28 поражениях — необходимо закреплять свои позиции, чтобы как минимум побороться за попадание в плей-офф с плей-ин. «Милуоки Бакс», в свою очередь, сейчас ой как горячи, о чём говорит их впечатляющая серия из шести побед. Но в то же время есть проблема — а примет ли участие в матче звёздный тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо?

🏒 12:00: «Амур» — «Металлург» Мг, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: навяжет ли «Амур» борьбу «Металлургу»?

Хабаровчане вцепились в магнитогорцев мёртвой хваткой. На результатах, однако, это далеко не всегда отражается. «Амур» из трёх матчей смог ухватить лишь один. У команды есть хороший шанс сравнять счёт, клубы как раз ждёт вторая встреча на Дальнем Востоке. Если «Металлург» возьмёт четвёртый матч в серии, то остановить подопечных Андрея Разина будет практически невозможно.

🏒 18:00: «Лада» — «Авангард», плей-офф КХЛ

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Интрига: оформит ли «Авангард» выход во второй раунд?

Крепкая «Лада» хоть и портила кровь омичам, но всё ещё не смогла забрать у них ни одного матча. «Авангард» одержал три победы подряд и теперь находится в шаге от выхода во второй раунд. Неужели сказка «Лады» закончится так быстро?

Готовы ли сами тольяттинцы творить историю? Браташ: «Лада» боролась за победу, но не судьба. Многие себя проявляют не с лучшей стороны

🏒 19:30: «Торпедо» — СКА, плей-офф КХЛ

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Интрига: сможет ли «Торпедо» выиграть решающий матч серии?

Принято считать, что решающая встреча серии — четвёртая. К этому матчу нижегородцы подходят, уступая со счётом 1-2. Бодро начав первый раунд, «Торпедо» в третьей встрече окончательно расклеилось. СКА, наоборот, воспользовался своими шансами и забрал два подряд матча. Если нижегородцы не сравняют счёт в серии, то санкт-петербургская команда вряд ли отдаст серию. Так кто кого?

Главный тренер нижегородцев пытается мотивировать своих парней: Ларионов: верю, что «Торпедо» выиграет серию со СКА. Без всякого сомнения

⚽️ 20:45: «Спарта» Прага — «Ливерпуль», Лига Европы, 1/8 финала

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Интрига: команда Клоппа решит все проблемы уже в первом матче?

Ясно, кто в этой паре фаворит, а кто – аутсайдер. Английский гранд в нынешнем сезоне хорош и борется за титул, но выступает в еврокубке рангом ниже. Зато у Юргена Клоппа в коллекции ещё не было победы в Лиге Европы! Хотя в финале он уже играл. Про пражского оппонента сказать можно одно – он любит кусать топ-клубы, а в 2011-м от мерсисайдцев у себя на поле эти ребята даже не пропустили (0:0).

⚽️ 20:45: «Карабах» — «Байер», Лига Европы, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Лунёв против бывшей!

Да, Андрей не был звездой в Леверкузене и почти всё время немецкой карьеры просидел на лавке. Зато теперь россиянин царит в Азербайджане. «Карабах», вероятно, станет чемпионом, да и в еврокубках уже неплохо пошумел: в минувшей стадии прошли крепкую «Брагу». А «Байер» – главный ньюсмейкер европейского сезона, ещё ни разу никому не проигравший клуб, летящий к победе в Бундеслиге. Ну что за сказка!

⚽️ 23:00: «Милан» — «Славия», Лига Европы, 1/8 финала

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Интрига: Стефано Пиоли нашёл цель на остаток сезона?

Миланцы подвисли: до «Интера» в чемпионате Италии они уже вряд ли дотянутся, лигочемпионское место, вероятно, команда сохранит, а из Кубка Италии гранд вылетел. Получается, финальная цель на остаток сезона – побороться за победу в Лиге Европы. Для этого нужно проходить непростую «Славию».

⚽️ 23:00: «Маккаби» Хайфа — «Фиорентина», Лига конференций, 1/8 финала

Интрига: Лесовой забьёт в еврокубках?

Даниил уехал в Израиль за игровой практикой и получил её ещё и в рамках Лиги конференций. Россиянин уже дебютировал в турнире – теперь нужно забить дебютный мяч. «Фиорентина» – непростой соперник, но фактор домашнего поля должен помочь. Ранее эти команды никогда между собой не встречались.

⚽️ 23:00: «Динамо» З — ПАОК, Лига конференций, 1/8 финала

Интрига: Оздоев продлит приятную традицию?

Как бы ни был грозен Загреб, ещё никогда ему не удавалось победить ПАОК. Да, возможности было только две, но в обоих матчах греки оказались удачливее (1:0). Кроме этой интриги, есть что-то и поважнее: забьёт ли Магомед Оздоев, ставший лидером греческого гранда? Тем более что за новый клуб в этом турнире россиянин уже один раз отличился.