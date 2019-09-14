Русское оружие «зацепило» Америку. Мастер-класс по пиару от «Ижстали»

В клубе ВХЛ «Ижсталь» сделали очень крутую вещь. Хорошо подумали над своей идентичностью, вспомнили, что Ижевск – это город оружейников и место работы легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, и придумали перфоманс для хоккейной команды. Всё больше клубов по всему миру вводят в обиход традицию вручения каких-то символов лучшему игроку матча по мнению самих хоккеистов. Крайне популярны различные головные уборы, от тюбетейки до военной фуражки, кто-то вручает чемпионский пояс, а в «Ижстали» придумали выдавать MVP встречи автомат Калашникова. Воплощение идеи получилось красочным, мощным и уникальным.

Любопытно, что всё это произошло в «Ижстали». Меньше двух лет назад этот клуб был в запустении, дела у двукратного финалиста Кубка Братины шли отвратительно. В клубе не было денег даже на простейшие медикаменты, зарплату не платили, а руководители клуба были бессильны и хотели покинуть «Ижсталь».

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К счастью, в ижевском хоккее всё устаканилось. О медалях ВХЛ, понятное дело, на какое-то время пришлось забыть, «Ижсталь» два сезона подряд даже не попадала в плей-офф, но самое главное — команда выжила. А теперь заставляет говорить о себе в положительном ключе.

Фото: vhlru.ru

С этого года «Ижсталь» оформила партнёрские отношения с «Авангардом», проще говоря, стала фарм-клубом омичей. Но сразу стало ясно, что у «ястребов» к удмуртской команде будет не только потребительское отношение. Глава республики Александр Бречалов заявил, что финансирование «Ижстали» увеличится за счёт «Авангарда», а главный тренер омичей Боб Хартли провёл встречу с игроками фарм-клуба. Словом, «Авангард» взял «Ижсталь» под опеку, и есть ощущение, что перфоманс с автоматом Калашникова – прямое следствие влияние «ястребов». Ведь «Авангард» за последний сезон выбился чуть ли не в единоличные лидеры КХЛ по маркетингу и работе SMM-служб.

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Фишка «Ижстали» с «калашом» оказалась настолько крута, что вызвала реакцию не только в российской, но и североамериканской прессе. Явление это настолько редкое, что заслуживает особого внимания.

Мы в России постоянно смотрим в сторону НХЛ, смакуем весь хоккей и околохоккей, а за океаном о нас вспоминают в основном в унизительных выпусках подкаста Пола Биссоннетта. Ужасный быт, дикие нравы, странные люди – вот любимые темы, которые в Америке поднимают относительно российского хоккея. О КХЛ, как о спортивной лиге, там и вовсе говорят по большим праздникам.

Игравшие в России североамериканцы поливают грязью КХЛ. Кому это выгодно? Гости подкаста Пола Биссоннетта продолжают сочинять небылицы о КХЛ. В лиге пока предпочитают не отвечать.

По большому счёту, реакция на автомат Калашникова в хоккейной раздевалке в Америке была из той же серии разговоров о «дикой и неотёсанной России».



«В путинской России вратари стреляют тебя», — написал в «Твиттере» канадский хоккейный журналист Эндрю Задарновски. А обозреватель MSN Паркер Уайт считает, что в «Ижстали» перегибают палку.

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Но в этих отзывах уже нет насмешки и глумливости, как в подкасте Биссоннетта. В них можно, если хотите, найти даже скрытую боязнь русских. Для американского менталитета, пожалуй, действительно странно, что лучшему игроку хоккейного матча вручают оружие. Но для нас это нормально. Мы видим в этом элемент юмора, а за океаном связать автомат (пускай даже макет) и шутку получается с трудом.



Но там откликаются на подобные вещи, создают им мировой резонанс, и в комментариях американских журналистов видны попытки прикрутить невинный перфоманс «Ижстали» к политическим и военным темам. Значит, нас боятся и уважают. Непосредственно хоккеем вызвать эти чувства у самовлюблённой североамериканской прессы, которая редко обращает внимание на что-то, не связанное с НХЛ, пока нереально.

Фото: vhlru.ru

Самое главное в этих отзывах то, что они есть. На российский хоккей там обратили внимание, пускай и в таком неоднозначном ключе, но всё равно это здорово. КХЛ и её аффилированным лигам необходима медийность, выход на международный уровень, и «Ижсталь» в этом плане сделала больше, чем многие клубы Континентальной хоккейной лиги.



Ещё раз повторим, что чисто хоккеем нам невозможно заставить говорить о себе в Северной Америке. А вот яркий околохоккей проникает в заокеанский Интернет куда проще. Достаточно вспомнить те редкие случаи, когда там писали про нас, чтобы проследить тенденцию.

В феврале был знаменитый ковёр Моуринью в Балашихе. Летом в североамериканской прессе откликнулись на тренировку «Амура» с живым тигрёнком. Сейчас – автомат Калашникова в раздевалке. Организационный бардак, хищники среди людей, оружие – вот, что цепляет американцев, ведь это практически готовый набор стереотипов о русских.



Но в этом нет ничего плохого. Пускай так, но нам надо заставлять говорить о себе. Играть на своей самобытности и уникальности. Да, у нас могут уронить известного человека на лёд, пустить дикое животное на стадион или принести оружие в раздевалку. Это наш русский колорит, который мы сами и обыгрываем. Американцы этого, возможно, не поймут, но нам не надо стремиться к пониманию. Нам нужно проникать в их «Твиттеры», другие соцсети, рассказывать всему миру, что в России осознают и уважают особенности своего менталитета и не стесняются его.

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«Ижсталь» — красавцы. Отличное начинание, большой шаг в маркетинговом развитии даже не ВХЛ, а всего российского хоккея. Если и другие клубы из любой нашей лиги поймут, как круто рекламировать себя в медиапространстве, то мировой пиар нашему хоккею обеспечен.



А когда в Америке увидят, что Россия – это не унылое, угрюмое и допотопное место, что здесь тоже может быть ярко, живо, креативно и со своей национальной изюминкой, то рано или поздно обратят внимание и на сам хоккей. Ведь мы позиционируем КХЛ, как вторую по силе лигу в мире, но, чтобы это не осталось лишь нашим локальным заблуждением, нужно, чтобы о российском хоккее хотя бы регулярно заговорили по ту сторону Атлантики, начали интересоваться нашими делами.



И для этого скромный клуб из ВХЛ сделал в разы больше, чем, например, лицо КХЛ, обладатель Кубка Гагарина ЦСКА, скучливо выигравший трофей для своей VIP-ложи и забывший про своих болельщиков, или чем сама КХЛ, позиционирующая главным матчем сезона «армейское» дерби, в котором нет ни интриги, ни эмоций, ни интереса даже для российской публики