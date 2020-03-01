Поражение без драки – не плей-офф. «Магнитка» не ушла со льда без кулачного боя

1 марта в КХЛ состоялся первый игровой день Кубка Гагарина – 2020. Восемь команд с Западной и Восточной конференций стартовали в плей-офф и подарили зрителям отличный результативный хоккей. В четырёх матчах было заброшено 24 шайбы – великолепный показатель! Вот только в плане интриги этот игровой день оказался пресноватым: во всех поединках уверенные победы одержали хозяева, сеянные выше по итогам регулярки.

«Металлург» пока такой же, как в регулярке. «Барыс» почти не заметил сопротивления

Эта серия обещала получиться едва ли не самой интригующей в первом раунде плей-офф, но только при том условии, что «Магнитка» сумеет преобразиться в плей-офф. В Магнитогорске есть отличные по именам игроки, опытные кубковые бойцы, но большинство из них в этом сезоне сильно разочаровали, а Илья Воробьёв, будучи тоже довольно опытным специалистом, так и не смог заставить своих лидеров выкладываться и нормально играть в хоккей, а не просто присутствовать на льду.



Было много разговоров, что уж в плей-офф-то «Магнитка» должна преобразиться, но никакого чуда не произошло. По крайней мере, пока. «Барыс» выглядел гораздо солиднее и убедительнее соперника в первой домашней встрече и одержал заслуженную победу. Справедливости ради скажем, что в конце второго периода у «Металлурга» была вспышка активности, но не будем забывать и то, что «Барыс» в этот момент уже вёл 2:0 и действовал по ситуации.

Мозякин уже не тот? Лидеры «Магнитки» снова молчат в плей-офф Капитан уральцев ни разу не бросил в створ ворот и был незаметен, а «Барыс» начал плей-офф с уверенной победы.

В третьем игровом отрезке особенно бросалось в глаза, что у «Магнитки» в составе просто нет хоккеиста, который бы смог повести команду за собой. Старался Богдан Потехин, но он уж точно один в поле не воин. Что касается первого звена «Металлурга», то Мозякин, Филиппи и Нестрашил просто растворились на казахстанском льду. В конце матча игроки гостей передали некий месседж «Барысу» на второй поединок серии: Евгений Тимкин и Евгений Бирюков устроили кулачный поединок, который даже перерос в подобие массовой драки. Всё-таки в «Магнитке» осознали, что идёт плей-офф, а здесь крупно проигрывать без хорошей драки – признак дурного тона.

Матч «Барыса» и «Магнитки» закончился массовой дракой хоккеистов

«Металлург» проиграл пока только один матч серии, и уже послезавтра всё, конечно, может измениться. Но есть стойкое ощущение, что в магнитогорском клубе уже никому ничего особо не надо. Впрочем, подождём с выводами и посмотрим, как будет развиваться серия – на домашнем льду у «Магнитки» точно будут шансы зацепиться за победы.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Авангард» и «Салават» устроили зрелище. Мы в них не сомневались!

Яркий матч прошёл в Балашихе, где «Авангард» открыл серию с «Салаватом». Надо сказать, что команды ничем не удивили, и это здорово: от этого противостояния мы и ждём максимального количества эмоций. Омичи сразу дали понять, что мини-кризис конца регулярки остался в прошлом, и показали тот хоккей, который в последние два года и привыкли видеть болельщики «ястребов». Быстрый, вертикальный, напористый. «Авангард» в этой игре буквально уничтожал соперника контратаками, с которыми «Салават», регулярно проваливавшийся в средней зоне, ничего не мог поделать. Хозяева обрушили шквал бросков на разрозненную оборону уфимцев и заставили дрогнуть Метсолу. Финский вратарь явно был не в своей тарелке, и на третий период остался на скамейке.



Разумеется, у «Салавата» есть свои сильные козыри, и уфимцы предъявили их в этой встрече. Звено Умарк – Маннинен – Хартикайнен обычно доминировало в своих сменах, возило «Авангард» по зоне и старалось всегда доводить дело до опасных бросков. Однажды это привело к классному голу Хартикайнена, а первый гол уфимцев тоже стал следствием шикарной комбинации с участием Бурмистрова, Кугрышева и Умарка.

«Авангард» провоцирует Умарка, судьи не щадят «Салават». Но Омск выиграл по делу Первый матч самой ожидаемой серии на Востоке не разочаровал.

Уфимцы рисовали красоту, но для победы над «Авангардом» в плей-офф этого недостаточно. У «Салавата» огромные проблемы с построением игры в своей и средней зонах, чем мобильный и системный омский клуб с



удовольствием пользуется. Также уфимцев вновь подвела дисциплина: Михаил Пашнин перестарался с защитой своего вратаря в первом периоде и заработал глупое удаление, которое привело к ответной шайбе «Авангарда». Словом, «Салават» провёл свой не самый плохой матч, но для успеха в этой серии уфимцам необходимо перестраиваться. Смогут ли они это сделать? Большой вопрос.

Цулыгин – о дисциплине Пашнина: он не на ровном месте махал кулаками, а защищал Метсолу

Отметим ещё одну любопытную деталь этого матча. Во втором периоде сразу два взятия ворот «Салавата» подвергались сомнению со стороны тренерского штаба уфимцев. Николай Цулыгин брал тренерские запросы на помеху вратаря и положение вне игры, но оба раза арбитры убеждались, что всё было в рамках правил. Есть соблазн обвинить судей в предвзятости или некомпетентности, но арбитры великолепно разобрались в этих пограничных моментах. Похвалим и работу операторов в Балашихе, которые предоставили телезрителям максимально удобные и крупные повторы спорных моментов. Каждый мог воочию убедиться, что сначала Андрей Стась протолкнул шайбу между щитков Метсолы ровно в тот момент, когда Юха приподнял ловушку, а затем Кирилл Семёнов успел зацепиться за синюю линию пяткой, избежав положения вне игры.

«Салават» взял два тренерских запроса за период. Оба гола «Авангарда» засчитали

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

СКА не пожалел «Витязь». Кузьменко оформил первый хет-трик в плей-офф-2020

У серии СКА – «Витязь» очень мало шансов получиться хоть сколько-нибудь интересной. Скорее, это «противостояние» стоит расценивать как разминку петербуржского клуба перед следующими раундами. К тому же, подольская команда ослаблена потерей Александра Сёмина, но даже если бы лидер «Витязя» принимал участие в сегодняшней встрече, то это вряд ли бы на что-то повлияло.



В первом периоде «Витязь» ещё сопротивлялся и даже свёл игровой отрезок к ничьей: Павел Чернов ответил на шайбу Андрея Кузьменко. Но на второй период СКА вышел в другом настроении и просто смёл гостей. Кемппайнен, снова Кузьменко и дважды Марченко – петербуржцы забивали голы на разный вкус, чем изрядно расстроили Илью Ежова. Вратарь «Витязя» был заменён после пятой шайбы.



Третий период запомнился только тем, что Кузьменко оформил хет-трик. Разумеется, первый в Кубке Гагарина-2020 и второй для самого Андрея в плей-офф КХЛ. Первый он сделал два года назад в ворота СКА, выступая за ЦСКА.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Йокерит» уничтожил «Локомотив». Что случилось с ярославцами?

Самый неожиданный результат игрового дня прилетел из Хельсинки. «Йокерит», к которому мы привыкли относиться как к посредственному кубковому бойцу, забросил шесть безответных шайб в ворота «Локомотива». Подопечным Лаури Марьямяки удалось перенести удалой настрой из конца регулярки на первый матч плей-офф, а «Локомотив» показался совершенно не готовым к важнейшему этапу сезона. У ярославцев растворились на площадке лидеры, не видно было и молодёжь, а «Йокерит» планомерно «закатал» ярославцев в лёд, сделав упор на любимый «шутами» второй период. Его финны выиграли 4:0.



«Локомотив» сыграл ужасно, но надо сказать, что и голкипер ярославцев не дал команде хоть какой-то шанс на успех. Кстати, непонятно, почему в воротах «железнодорожников» появился Александр Лазушин. Номинально второй вратарь «Локомотива» пропустил несколько достаточно лёгких шайб, а апофеозом его игры стал пятый гол «Йокерита».

Савинайнен забросил пятую шайбу в ворота «Локомотива» после грубой ошибки Лазушина

Что же случилось с «Локомотивом»? В этом вопросе сейчас и предстоит разобраться Майку Пелино. Очень хочется, чтобы эта серия не прошла в одну калитку.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.