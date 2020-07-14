Побег из зоны комфорта. Сорокин выбрал игру в Америке вместо денег в России

Два контракта с «Айлендерс»

14 июля подошла к логическому концу одна из главных трансферных саг нынешнего межсезонья. Несколько часов назад было официально объявлено, что российский голкипер Илья Сорокин следующий сезон проведёт в системе «Нью-Йорк Айлендерс». Накануне хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского вратаря в НХЛ, сообщил, что Сорокин подписал контракт с «островитянами» до конца нынешнего сезона. Этот контракт является лишь первым пунктом договора между хоккеистом и клубом НХЛ.

Илья Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на оставшуюся часть сезона

Новое коллективное соглашение НХЛ и Ассоциации игроков лиги позволяет драфтованным хоккеистам подписать контракт на сезон-2019/2020, чтобы сжечь год по контракту новичка. Таким образом, Сорокин подписал первый контракт с «Айлендерс», чтобы спалить контракт новичка. Сыграть в нынешнем плей-офф российский голкипер не сможет из-за запрета лиги, которая посчитала несправедливым давать отдельным клубам возможность усилиться перед главными матчами сезона.



Следом Илья заключил уже полноценный контракт с «островитянами», который вступит в силу с сезона-2020/2021. Договор с «Айлендерс» рассчитан на один сезон. По условиям контракта Сорокин заработает $ 1 млн в виде подписного бонуса и аналогичную сумму в виде зарплаты.

Илья Сорокин подписал полноценный контракт с «Айлендерс» на следующий сезон

ЦСКА делал всё возможное, чтобы сохранить Сорокина

Сразу после вынужденного завершения сезона КХЛ не было никаких сомнений, что Сорокин продолжит карьеру в Северной Америке. Однако пандемия коронавируса внесла некоторую сумятицу в подписание контракта. На протяжении долгого времени было непонятно, когда начнётся новый сезон в НХЛ. Одно время фигурировала дата – начало января. Если бы эта дата оказалось верной, то Илья мог остаться без игровой практики на полгода, что нежелательно для любого голкипера.



Этой ситуацией пытались воспользоваться в ЦСКА. Президент «армейского» клуба Игорь Есмантович не скрывал желания сохранить лучшего голкипера КХЛ в своих рядах. В московском клубе обещали сделать всё возможное, чтобы повлиять на решение голкипера.



«Мы делаем всё возможное, чтобы оставить Сорокина в ЦСКА. Насколько я знаю, на данный момент Илья обсуждает контракт в Северной Америке. Решения о том, останется ли он у нас или уедет в НХЛ, всё ещё нет», — говорил Есмантович в начале этой недели.

Есмантович: ЦСКА делает всё, чтобы оставить Сорокина

В КХЛ Сорокин уже всё доказал

В пользу продолжения карьеры в ЦСКА говорил исключительно денежный вопрос. Вне всяких сомнений, в «армейском» клубе Илья заработал бы гораздо больше $ 2 млн (на самом деле значительно меньше из-за разнообразных налогов), на которые он подписался в «Айлендерс». Наверное, «армейцы» были готовы сделать голкипера и самым высокооплачиваемым игроком команды. Ради этого в ЦСКА были готовы выкупить контракт шведского вратаря Ларса Юханссона, вот только самому Сорокину было больше нечего доказывать в Континентальной хоккейной лиге.



Вместе с «армейским» клубом Илья выиграл Кубок Гагарина 2019 года, стал двукратным чемпионом России, а также собрал великое множество индивидуальных наград. Сорокин признавался лучшим голкипером лиги, входил в символические сборные КХЛ, а в минувшем сезоне и вовсе стал самым ценным игроком плей-офф. Блестящая игра Ильи помогла ЦСКА не проиграть ни одного матча в победном финале Кубка Гагарина с «Авангардом».

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А в сборной России доверяли другим

При всём при этом на Илью никогда по-настоящему не рассчитывали в сборной России. Нет, речь идёт не об этапах Евротура, где Сорокин был основным голкипером национальной команды. На самым крупных мировых турнирах Илья неизменно оставался на запасных ролях.



На Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее тренерский штаб национальной команды сделал ставку на многоопытного Василия Кошечкина. А на чемпионатах мира Илье было невозможно реализоваться за спинами голкиперов НХЛ. Причём на Сорокина не рассчитывали даже, как на второго номера сборной.



Самая показательная история приключилась с голкипером на чемпионате мира в Словакии. Первым номером российской команды закономерно был голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, а вот вторым номером оказался вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев. Для Александра сезон-2018/2019 был первым полноценным на уровне НХЛ, и этого сразу же хватило для получения статуса в сборной. А вот Сорокину не хватило и звания MVP Кубка Гагарина. Несомненно, всё это угнетало Илью и подталкивало к мыслям об отъезде в НХЛ.

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Побег из зоны комфорта

Если бы Сорокин сейчас остался в КХЛ, то, наверное, поставил бы крест на мечте проявить себя на самом высоком уровне. Илье уже 26 лет – и это идеальный возраст для отправления за океан. Сам голкипер объяснил решение продолжить карьеру в НХЛ очень ёмким и понятным образом.

«Вообще не люблю говорить про деньги, и в моём переходе они не имеют никакого значения. Я просто морально готов к тому, чтобы выйти из зоны комфорта. Эта зона немного пугала меня, а ведь советуют раз в пять лет круто менять свою жизнь. Вот потому я и решился», – сказал Сорокин в интервью коллегам из «Спорт-экпресса».



Илья круто меняет свою жизнь, ведь в «Айлендерс» его ждёт сверхконкурентная среда. Контракт Семёна Варламова с зарплатой в $ 5 млн рассчитан ещё на три сезона. Не исключено, что будет продлено соглашение и с немецким голкипером Томасом Грайссом, который неплохо зарекомендовал себя в нынешнем сезоне. Вполне возможно, что новый чемпионат Илье придётся начать в АХЛ.

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Понимает это и сам голкипер. Хочется верить, что Сорокин сможет справиться со всеми трудностями, которые будут стоять у него на пути. И может быть, тогда нас ждёт новое российского дерби вратарей. Уж очень хочется увидеть, как Илья Сорокин с его «Айлендерс» сыграет против «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в «Битве за Нью-Йорк».