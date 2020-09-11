«Авангард» непобедим в чемпионате КХЛ! Матч с «Магниткой» был решён за 33 секунды

Чёрная пятница для КХЛ

Изначально пятничная программа регулярного чемпионата КХЛ включала в себя пять матчей. Однако 11 сентября не задалось для боссов лиги с самого начала. Ещё в полночь стало известно, что по прилёту в Ригу хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2. У семи игроков были выявлены первично положительные результаты. Законодательством Латвии запрещено высаживаться в стране с положительным тестом на коронавирус, и в результате «волков» отправили в Санкт-Петербург, а матч «Нефтехимика» с местным «Динамо» оказался перенесён на неопределённый срок.

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На этом проблемы лиги и не думали заканчиваться, ведь нижнекамский клуб прибыл в столицу Латвии после гостевого матча с «Йокеритом». Пятничным утром игроки «шутов» прошли обязательное тестирование на коронавирус на случай возможного заражения. Тесты показали отрицательный результат, однако это их не спасло. Клуб сделал официальное заявление, в котором сообщалось, что хоккеисты команды помещены на 14-дневный карантин. Финны считают, что помимо матча с «Ак Барсом» должны быть перенесены ещё четыре матча команды. Руководство «шутов» объяснило это решение жёсткой позицией властей Финляндии.

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«Магнитка» и «Авангард» подошли к очному матчу без поражений

Таким образом, программа игрового дня в КХЛ претерпела вынужденные изменения. Вместо пяти матчей, запланированных на пятницу, в календаре осталось всего три встречи. Открывали хоккейный день магнитогорский «Металлург» и «Авангард». Оба клуба подошли к очной встрече в статусе лидеров Восточной конференции. После трёх сыгранных матчей уральцы и омичи не имели в своём активе ни одного поражения.

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Примечательно, что в своих последних матчах команды столкнулись с одним и тем же соперником – хабаровским «Амуром». Противостояние с «тиграми» сложилось по-разному для коллективов Боба Хартли и Ильи Воробьёва. «Авангард» на домашнем льду разгромил дальневосточников со счётом 8:2, а украшением игры стал очередной лакросс-гол российского форварда Сергея Шумакова. В свою очередь «Магнитка» пропустила быстрый гол от защитника «Амура» Глеба Корягина, а в дальнейшем потратила значительные усилия, чтобы не допустить незапланированной потери очков. Неслучайно, что на послематчевой пресс-конференции Воробьёв в комплиментарном стиле отмечал игру хоккеистов из Хабаровска.

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Толчинский оправдывает компенсацию за себя

В матче с «Авангардом» тренерский штаб хозяев по-прежнему не мог рассчитывать на помощь Сергея Мозякина и Николая Кулёмина. Лидеры уральского клуба продолжают восстанавливаться от повреждений. Место на последнем рубеже занял финский новичок Юхо Олкинуора, дебютировавший на Урале с шат-аута в матче с ХК «Сочи». В роли его визави выступил Эмиль Гарипов, продолжающий не оставлять никаких шансов в конкурентной внутрикомандной борьбе Игорю Бобкову.

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Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте первого периода. Финский защитник «ястребов» Вилле Покка щёлкнул от синей линии, шайба от груди Олкинуоры отскочила на пятак, откуда Сергей Толчинский в падении добавил в цель. Для 25-летнего Толчинского нынешний сезон имеет большое значение. Российскому форварду необходимо доказать руководству «ястребов», что они не выкинули на ветер 85 млн рублей, которые были выплачены в межсезонье ЦСКА в качестве компенсации за права на хоккеиста. И на данный момент Сергею определённо удаётся оправдывать свою высокую стоимость – он набирает очки во всех матчах со старта сезона.

Источник: ЦСКА получит от «Авангарда» за Толчинского около 85 млн рублей

Под занавес двадцатиминутки невероятный шанс упрочить перевес в счёте упустил Денис Зернов. В этот момент гости разыгрывали большинство. Александр Хохлачёв подхватил шайбу за воротами «Магнитки» и выполнил пас на пятачок, где в полном одиночестве находился Зернов. Денис в касание отправлял шайбу в пустой угол ворот хозяев, но уже казавшийся абсолютно отыгранным Олкинуора в последний момент успел переместиться и парировать бросок форварда.

Каски отправил Олкннуору отдыхать

На старте второго отрезка омичи получили новую возможность отличиться в большинстве (уже третью за матч), вот только гораздо ближе к голу подобрались хозяева. Юхо Ламмикко получил пас от Максима Карпова и вывалился «один в ноль» с Гариповым – победителем из дуэли вышел голкипер, не позволивший пробить себя в ближнем бою. Возможно, именно этот момент и определил дальнейшее развитие матча.

Уже в следующей смене защитник уральцев Никита Хлыстов задержал соперника клюшкой – и с четвёртой попытки «ястребы» наконец для себя использовали лишнего. Толчинский здорово отдал на дальнюю штангу, где Зернов на сей раз свой момент не упустил, переправив шайбу в ворота. У тренерского штаба «Металлурга» были большие вопросы по правомерности заброшенной шайбы. Незадолго до гола защитник «Магнитки» Григорий Дронов неудачно столкнулся с Ридом Буше. Хозяевам показалось, что канадец нарушал правила, но арбитры не поддержали их позицию. Что касается Дронова, то молодой защитник на несколько мгновений выключился из игры, и именно с его позиции забивал Зернов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Пропущенный гол выбил хозяев из колеи. Вторую и третью шайбы омичей разделили всего 33 секунды. Финский защитник Каски наудачу выполнил наброс от правого борта, а его соотечественник свою команду откровенно не выручил. На этом игровой вечер для Олкинуоры был завершён. Воробьёв незамедлительно использовал опцию замены голкипера – и вместо финского вратаря на льду появился ветеран Кошечкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Победная серия «Авангарда» и первая осечка «Металлурга»

Ещё до перерыва уральцы имели неплохой шанс зацепиться за матч, но 16 секунд не хватило хозяевам, чтобы реализовать двойное большинство. Не сумели подопечные Воробьёва отличиться и в формате «пять на четыре». Третий период по такому течению матча превратился в простую формальность. Главный вопрос заключительной трети состоял лишь в том, сумеет ли Гарипов оформить второй шат-аут в четырёх матчах? Эмиль сумел, совершив целый ряд неплохих спасений. Окончательный счёт установил Толчинский, оформивший дубль под занавес матча.

В результате «ястребы» уверенно довели игру до четвёртой победы кряду в нынешнем сезоне. Команда Хартли осталась в числе трёх команд, не проигравших ни разу на старте регулярного чемпионата (на момент завершения матча в Магнитогорске в этом числе также находились «Локомотив» и «Автомобилист»). В свою очередь магнитогорские хоккеисты впервые оступились в нынешнем сезоне. Впереди у «Металлурга» продолжение домашней серии – следующим соперником станет «Торпедо». Омский коллектив продолжает гостевое турне – новая точка на карте Уфа.