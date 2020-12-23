Главный матч перед стартом МЧМ-2021! Россия – Канада. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию выставочного матча между сборными России и Канады в преддверии МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.

Да, формально игра носит товарищеский характер, но учитывая статус обеих команд и их давнее соперничество можно с уверенностью сказать, что нас ожидает настоящее ледовое сражение. Ни одна из команд не захочет уступить, в психологическом плане матч будет иметь огромное значение.

Стартовое вбрасывание запланировано в ночь со среды на четверг на 2:00 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много. Матчи между Россией и Канадой не бывают скучными.