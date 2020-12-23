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Россия – Канада: онлайн-трансляция 24 декабря 2020, выставочный матч перед МЧМ-2021 по хоккею

Россия – Канада. Онлайн
Андрей Гуров Елена Кузнецова
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Главный матч перед стартом МЧМ-2021! Россия – Канада. Онлайн
Ключевые события выставочной встречи команды Игоря Ларионова с «кленовыми листьями».
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию выставочного матча между сборными России и Канады в преддверии МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.

Календарь матчей группового этапа МЧМ-2021
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Да, формально игра носит товарищеский характер, но учитывая статус обеих команд и их давнее соперничество можно с уверенностью сказать, что нас ожидает настоящее ледовое сражение. Ни одна из команд не захочет уступить, в психологическом плане матч будет иметь огромное значение.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
24 декабря 2020, четверг. 02:00 МСК
Канада U20
Не начался
Россия U20

Стартовое вбрасывание запланировано в ночь со среды на четверг на 2:00 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много. Матчи между Россией и Канадой не бывают скучными.

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