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Первый матч наших на ЮЧМ и сразу с Америкой! Россия – США. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и США на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная сыграет в группе В в городе Фриско, в Техасе, на арене «Комерика-центр», куда будут пускать болельщиков. Соперниками на групповом этапе, помимо американцев, станут Германия, Чехия и Финляндия.