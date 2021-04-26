Первый матч наших на ЮЧМ и сразу с Америкой! Россия – США. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и США на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная сыграет в группе В в городе Фриско, в Техасе, на арене «Комерика-центр», куда будут пускать болельщиков. Соперниками на групповом этапе, помимо американцев, станут Германия, Чехия и Финляндия.
Американцы – традиционно одни из фаворитов турнира, но и сборная России хочет взять золото, матч обещает стать не только исключительно интересным, но и важным в плане распределения мест в группе. Стоит отметить, что США в товарищеском матче перед стартом турнира обыграли Швецию со счётом 5:1, сборная России под руководством Альберта Лещёва одолела Беларусь со счётом 3:2 Б.
Стартовое вбрасывание матча Россия – США запланировано на 4:00 мск. В истории ЮЧМ наша команда в играх с этим соперником одержала 11 побед при 9 поражениях – последняя победа состоялась в полуфинале ЮЧМ-2019.
- 26 апреля 2021
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