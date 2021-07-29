«Локомотив» — главный фаворит, у «Сочи» — новый путь развития? Итоги межсезонья КХЛ. Запад

Чуть больше месяца остаётся до старта нового сезона КХЛ, а уже на следующей неделе в Сочи стартует первый летний турнир. Трансферные кампании большинства клубов лиги завершены на 90-100%, поэтому самое время подвести промежуточные итоги межсезонья. Начинаем с Западной конференции.

«Динамо» Рига

Рижане предпримут новую попытку подняться со дна Западной конференции. У руля «Динамо» встал Сергей Зубов — системный и перспективный тренер, чьи шансы добиться относительного успеха в столице Латвии мне кажутся большими, чем у Гиртса Анкипанса или Петериса Скудры. К тому же, в помощниках у Зубова Олег Ореховский, однажды уже показавший в «Сибири», что умеет строить железобетонную оборону из не самого элитного материала.

На бумаге у «Динамо» подобрался крепкий, хоть и разномастный состав. Ставка сделана на опытных латвийских ветеранов (Мейя, Дарзиньш, Карсумс) и многочисленных легионеров из европейских чемпионатов. Коррадо, Пуарье, Червены, Веннстрём, Тиивола — кто-то из них может выстрелить. Среди рижских иностранцев есть и знакомые фамилии: например, экс-форвард «Сочи» Карьялайнен, а также третий бомбардир «Спартака» в прошлом сезоне Лукаш Радил.

ХК «Сочи»

Евгений Ставровский сохранил пост главного тренера южан, а вот в руководстве клуба произошли изменения: управленческую команду «Сочи» пополнили Ренат Мамашев и Алексей Бадюков. В стане «леопардов» сейчас не скрывают, что собрались идти по новому пути развития: решать высокие задачи через личностное раскрытие хоккеистов, при котором главной мотивационной составляющей является попадание в сборную России. Посмотрим, что из этого выйдет.

В составе у «леопардов» много молодёжи, которой тренерский штаб «Сочи» собирается предоставить шанс показать себя в КХЛ. Это и Павел Шэн, и Кирилл Пилипенко, и Александр Калинин, и множество других ребят, которые, возможно, стоят на пороге прорывного сезона. Впрочем, без опытных хоккеистов в «Сочи» тоже не обойдутся. Новые контракты подписали старожилы клуба Юрий Александров и Никита Точицкий, за неудачный сезон в «Северстали» будет «отмазываться» Денис Вихарев. Гордостью же селекции южан можно считать экс-вратаря СКА Магнуса Хелльберга и результативного форварда Мартина Бакоша.

«Витязь»

Подольчане летом пережили масштабное обновление. Из клуба ушёл главный тренер Михаил Кравец, а также все лидеры прошлого сезона — Теденбю, Даугавиньш, Дэнфорт, Хультстрём, Сёмин, Ержабек, Дергачёв. Кроме того, «Витязь» потерял всю свою перспективную молодёжь: Бардаков, Пыленков, Моисеев, Паутов стали игроками СКА.

Так что теперь в Подмосковье строится совершенно новая команда, в которой о прежнем «Витязе» будет напоминать, разве что, голкипер Илья Ежов. Руководить ей будет тренер-дебютант Юрий Бабенко, доросший до первого серьёзного вызова в карьере.

Что с составом? Есть немало интересных фамилий. В Подольск вернулся Миро Аалтонен, подписан контракт с Миксом Индрашисом, из новых форвардов-легионеров последим за Одеттом — второй бомбардир прошлого сезона в Финляндии может оказаться ничем не хуже уехавшего в НХЛ Дэнфорта. В защите у «Витязя» будет перезагружать карьеру Виктор Антипин — посмотрим, не убили ли его талант окончательно огромные зарплаты в прежних клубах. Вопрос с главным атакующим дефом призван закрыть самый результативный оборонец «Таппары» Валттери Кемиляйнен.

Словом, обновлённый «Витязь» — любопытный проект. И пока совершенно непонятно, чего в новом сезоне ждать от этой команды.

«Спартак»

Ещё одна большая загадка Западной конференции — это «Спартак». После ухода Олега Знарка в красно-белом клубе произошли серьёзные структурные и составные изменения. Управление взял в свои руки дуэт бывших руководителей «Трактора» Беляев — Усачёв (первый получил должность спортивного директора, второй возглавил наблюдательный совет), Алексея Жамнова отодвинули от больших дел и отправили «рулить» спартаковской академией, а новым главным тренером достаточно неожиданно стал Борис Миронов, ранее работавший в КХЛ лишь в роли ассистента.

Состав команды претерпел серьёзную чистку. Остались, по сути, только Вишневский, Лехтеря (лучший бомбардир «Спартака»), Широков, да своя молодёжь. В остальном красно-белый коллектив комплектовался заново. Мы выделяем приобретения бэкапа Красикова, защитника-гренадёра Евенко, форвардов Авцина, Хохлачёва, Кугрышева, которые в «Спартаке» способны занять нишу лидеров. Особняком стоят годичная аренда талантливого российского юниора Василия Пономарёва и трансфер свежеиспечённого проспекта «Монреаля» Дмитрия Костенко — у этих молодых парней отличные шансы заиграть в КХЛ.

При формировании легионерской бригады «Спартак» сделал ставку на шведов. В Москве будет играть экс-вратарь системы «Вегаса» Оскар Данск, опытнейший защитник Хед и самый результативный центрфорвард чемпионата Швеции Эмиль Петтерссон.

«Динамо» Минск

Главная удача межсезонья для минского «Динамо» — продление контракта с Крэйгом Вудкрофтом. Канадец умеет выводить белорусов в плей-офф, кроме того болельщикам нравится проповедуемый им атакующий и слегка безбашенный стиль игры.

Крэйг Вудкрофт Фото: photo.khl.ru

По составу минчане если и ослабли по сравнению с прошлым сезоном, то ненамного. Уход ведущих легионеров — Козуна, Спунера, Принса, Меннелла, Фурха — могут компенсировать Бек, Бенгтссон, Рыбар, Грэйовак и, возможно, Теденбю. Кроме того, в Минске сохранили блеснувших в конце прошлого сезона россиян Мосалёва и Варфоломеева, а на подходе у «зубров» много перспективной молодёжи, во главе с только что задрафтованными в НХЛ вратарём Колосовым и форвардом Климовичем.

Конечно, почти всё для «Динамо» будет зависеть от того, смогут легионеры тащить команду, или нет, но предпосылки для второго подряд удачного сезона в Минске есть.

«Торпедо»

Нижегородцы в межсезонье ожидаемо потеряли ведущего защитника Уайдмана и, вероятно, главного бомбардира Жафярова, но в остальном «Торпедо» удалось сохранить и даже разнообразить состав, руководить которым уже четвёртый сезон подряд будет ярый адепт атакующего хоккея Дэвид Немировски.

Надо сказать, что вратарская линия и защита, скорее всего, снова будут слабым местом нижегородцев. У «Торпедо» вновь нет железного первого номера (больше играть наверняка будет Кочетков), а уровень игроков обороны, даже учитывая подписание Егора Мартынова, остаётся весьма средним. Но современные автозаводцы — это атака, и как раз в этой линии хватает интересных исполнителей. К уже знакомым болельщикам «Торпедо» Миле, Шенфельду и ветерану Варнакову добавились хорошие легионеры. Это и очень результативно игравший в АХЛ Кенни Агостино, и два лучших бомбардира чемпионата Швеции в прошлом сезоне — Марек Гривик и Даниэль Заар.

Последние двое должны помочь «Торпедо» безболезненно пережить вероятный отъезд Жафярова, и игровая философия нижегородцев, столь симпатичная большинству болельщиков КХЛ, не претерпит изменений.

«Северсталь»

Андрей Разин проделал классную работу в Череповце в прошлом сезоне, и теперь у нас, вполне обоснованно, весьма высокие ожидания от «Северстали». Хотя потери клуба в это межсезонье существенны: ушли Адамчук, Провольнев, Кудако (все трое — ключевые защитники череповчан), а также лучший бомбардир прошлого чемпионата Петунин. Заменить их будет трудно, и на эту роль в «Северсталь» приглашены иностранцы.

Год назад Разин (он не только тренер, но и генменеджер) не угадал с легионерами, сейчас — вторая попытка. Защитники Стенквист и Пресс, эстонский форвард Рооба, плюс Няттинен, у которого прошлый сезон в Череповце по разным причинам получился скомканным. Поглядим, как они будут влиять на результат «Северстали».

При этом череповчанам удалось продлить контракты с голкипером Подъяпольским, форвардами Кодолой, Гераськиным, Лишкой, продолжает играть за «Северсталь» Вовченко — это костяк команды. В следующем сезоне стоит ждать прогресса и от других кадров своей системы: Каримова, Хабарова, Гуслистова.

«Йокерит»

«Йокерит» продлил контракты с голкипером Линдбеком, защитниками Грантом и Кивистё, форвардами Иконеном и Хянникяйненом. При этом клуб расстался с вратарём Калниньшем, ветеранами Лепистё, Регином, Савинайненом, Пилльстрёмом, сбежал из КХЛ защитник Пудас.

На замену ушедшим игрокам пришли более молодые новички — защитники Хольм и Линдбом, форварды Турунен, Комбе (ещё один эстонец в КХЛ). В целом, селекция «Йокерита» носила исключительно точечный характер, эта команда уже давно является островком стабильности в бурном море межсезонья нашей лиги.

СКА

В Санкт-Петербурге впервые за долгое время лето прошло без смены главного тренера, осталась прежней и концепция СКА: армейцы по-прежнему собирают по всей стране топовую молодёжь. В этот межсезонье на берега Невы переехал целый десант из «Витязя», тольяттинец Свечков, а также молодой и талантливый белорусский защитник Фальковский.

Что касается изменений не в системе клуба, а в основном ростере под КХЛ, то их не так много. Петербуржцы скинули нескольких «лишних» людей (Аалтонен, Белов, Бенгтссон, Антипин), продлили Стрёмвалля и Кемппайнена, подписали экс-форварда «Сан-Хосе» Хендемарка. Особняком стоит, конечно, рокировка вратарей: Ларс Юханссон, замучивший СКА в прошлые годы в плей-офф, заменил Магнуса Хелльберга. Но есть у армейцев и нежелательные потери: покорять НХЛ отправились Подколзин и Ткачёв.

Уже сейчас видно, что СКА почти не изменится по сравнению с прошлым сезоном, однако селекция армейцев ещё не закончена. Летом они основательно расчистили место под потолком, так что трансферная бомба ещё весьма реальна. Возможно, это будет Жафяров или Шалунов, а, может быть, и Гусева уговорят-таки вернуться? Скоро всё узнаем.

«Локомотив»

Ярославцы в следующем сезоне должны стать одним из главных фаворитов Кубка Гагарина. В «Локомотиве» продолжает работу Андрей Скабелка, уже созревший для серьёзных достижений, а состав железнодорожников, которые весной едва не прошли ЦСКА, этим летом только укрепляется. Вернулись защитник Елесин и форвард Полунин, подписан контракт с одним из лучших легионеров прошлого сезона Ридом Буше, продлён договор с основным голкипером Паскуале.

Потери у «Локомотива» тоже есть, но уход Ткачёва, Пулккинена, Охтамаа, а уж тем более Савченко, Ландера и Коваленко, клуб должен пережить безболезненно. К тому же, селекция ярославцев ещё не завершена: у них ещё достаточно места под потолком, чтобы усилиться, например, Артёмом Анисимовым или тем же Шалуновым.

«Динамо» Москва

У бело-голубых очередные изменения в структуре клуба, разбираться в которых впору в отдельной статье. В этом же материале отметим лишь, что новым генменеджером «Динамо» стал недавно завершивший карьеру Алексей Сопин, а возглавил москвичей Алексей Кудашов, у которого будет и новый тренерский штаб.

С подачи Кудашова «Динамо» рассталось с Дмитрием Кагарлицким, в «Аризону» сорвался Дмитрий Яшкин — таким образом распалось ударная тройка бело-голубых, но ключевого игрока — Вадима Шипачёва — удалось продлить аж на три сезона. Одним из партнёров лучшего центра КХЛ, судя по всему, станет новичок Станислав Галиев, а на роль центра второго звена приглашён Эрик О'Делл. И это большой риск, учитывая что в последние два сезона канадец больше лечился, чем играл.

Алексей Кудашов Фото: photo.khl.ru

Из других приобретений бело-голубых отмечаем защитников Педана и Войнова, форварда Петунина, блеснувшего в «Северстали». Вратарская бригада Бочаров-Ерёменко осталась без изменений, хотя её и разбавил Илья Проскуряков.

Состав у «Динамо» подбирается интересный, но далеко не факт, что все ставки сыграют — очень многое будет зависеть от тренерской работы Кудашова. Впрочем, селекция бело-голубых вряд ли уже закончена, ведь у москвичей ещё не заняты целых две легионерские вакансии.

ЦСКА

Руководство армейцев не простило Игорю Никитину поражение в финале Кубка Гагарина, и это главная «бомба» межсезонья. Теперь «рулить» ЦСКА будет, по сути, наблюдательный совет, поставивший на тренерский мостик своего человека — Сергея Фёдорова. Посмотрим, что из этого выйдет.

Состав же у красно-синих, конечно, вновь подбирается такой, с которым можно претендовать на чемпионство. Юханссона на последнем рубеже сменил Рейдеборн (бэкапами экс-вратаря «Ак Барса» станут Иван Федотов и Евгений Киселёв), продлён контракт с Окуловым (возможно останется и Шалунов), из НХЛ вернулись Нестеров и Григоренко, из «Магнитки» пришёл Плотников. Легионеры ЦСКА неважно провели решающие матчи прошлого плей-офф, поэтому из предыдущего созыва остались только защитники Дальбек и Гилмор. На замену остальным пришли оборонец Сведберг, а также шведские форварды Нордстрём и Валльмарк.

Мощный по меркам КХЛ, играющий состав с хорошей глубиной во всех линиях. Очень интересно, чего с ним добьётся легендарный в прошлом хоккеист, но совершенно не опытный тренер Фёдоров.