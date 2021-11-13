У «Ак Барса» ужас в большинстве, «Автомобилист» будто без тренера. Проблемы на Востоке КХЛ

Безумный осенний марафон КХЛ завершился — все команды лиги ушли на паузу, связанную с финским этапом Евротура, сыграв практически половину матчей регулярки. Во время этой остановки самое время бросить взгляд на выступление всех клубов и подвести некие промежуточные итоги. Как выступают и какие есть проблемы? Продолжаем с разбором проблем команд Восточной конференции.

«Куньлунь»

Китайский клуб, второй год базирующийся в Мытищах, плетётся на последнем месте Восточной конференции. Периодически подопечные Айвана Занатты одерживают качественные победы, но они редки и сменяются длинными сериями поражений. «Куньлунь» — безнадёжный аутсайдер, чьё участие в чемпионате КХЛ трудно хоть чем-то оправдать.



Какие есть проблемы: бессмысленность существования. У «Куньлуня» ни высоких целей на сезон, ни болельщиков, а задача подготовки кадров для сборной Китая к Олимпиаде в Пекине провалилась, так как в ИИХФ всерьёз задумались над тем, чтобы оставить хозяев Игр за бортом хоккейного турнира. Вероятно, на Олимпиаде китайцы всё-таки сыграют, но очевидно, что их ждёт несколько крупных поражений и бесславный вылет. Так зачем тогда «Куньлунь» в КХЛ?



Конкретно в этом сезоне клуб опирается на игроков, которые имеют право выступать за сборную Китая, и во многом этим и продиктовано последнее место «драконов» в конференции. Уровень большинства хоккеистов (даже натурализованных) очень слабый, да и Айван Занатта не тот тренер, который может сколотить крепкий коллектив из такого материала.

«Адмирал»

«Моряки» вернулись в КХЛ, провели ребрендинг, но на выходе остались всё тем же клубом, который весной 2020-го уходил в бессрочный отпуск из-за финансовых проблем: состав уровня Высшей лиги и заслуженное место в конце таблицы. У «Адмирала» всего 6 побед в сезоне, клубу не особо помогают домашняя площадка и неудобный для соперников часовой пояс, а Александр Андриевский не сумел вернуть во Владивосток счастливые времена из середины прошлого десятилетия, когда «моряки» выходили в плей-офф и больно кусали в первом раунде признанных топов. Собственно, сам Андриевский уже взял самоотвод.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Какие есть проблемы: ключевая — слабый состав, с которым мало какой тренер способен придумать что-то интересное. Лучший бомбардир команды — защитник Либор Шулак, набравший 13 (4+9) очков в 27 матчах, и это о многом говорит. Сейчас в «Адмирал» активно сватают Леонида Тамбиева, успешнейшего по меркам ВХЛ наставника. Возможно, он встряхнёт «моряков», но говорить о выполнении каких-то серьёзных целей командой вряд ли стоит: у всех конкурентов «Адмирала» за место в плей-офф (даже у «Куньлуня») ростер качественнее и интереснее, а Тамбиев — не волшебник.

«Барыс»

Очень туго идут дела в этой регулярке у «Барыса». Команда периодически включается на 2-3 матча, но затем вновь углубляется в серии поражений. Год назад у команды Юрия Михайлиса наблюдалось поступательное движение, сейчас же — качели, которые пока оставляют «Барыс» за бортом плей-офф.



Какие есть проблемы: думаю, Михайлис-старший работает точно так же, как и год назад, а проблемы «Барыса» — в обедневшем составе. Летом из клуба расхватали всех приличных местных игроков (кроме Михайлиса-младшего), ушли легионеры, и пока можно констатировать, что в этот раз клуб из Нур-Султана очень долго расхлёбывает последствия традиционной летней революции. Возможно, возвращение Линдена Вея изменит ситуацию?



Ещё одна большая проблема — самые ошибающиеся защитники в КХЛ. Ни одна оборона не «привозит» в свои ворота столько, сколько четвёрка ведущих дефов «Барыса». Отдельный разговор про Даррена Дица. Самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ, как всегда, хорош впереди, но у своих ворот Диц выступает в роли натурального вредителя. И его бомбардирские подвиги пока не могут перекрыть ошибки.

«Амур»

Хабаровчане ужасно начали сезон, но замена Владимира Воробьёва на Михаила Кравеца (не обошедшаяся без скандала) исправила ситуацию. При новом тренере «Амур» в большинстве матчей цепляется за очки, «тигры» стали одерживать хорошие победы, периодически прихлопывая топ-клубы. И вот уже у «Амура» столько же очков, сколько и у идущего в зоне плей-офф «Нефтехимика».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Какие есть проблемы: глобальных трудностей сейчас у «Амура» нет, команда вполне готова решать задачу на сезон и попадать в плей-офф. Да, ближе к концу регулярки «Амур» может накрыть традиционная для дальневосточных клубов усталость, но в этом чемпионате предусмотрена длинная олимпийская пауза — можно и потерпеть. Из игровых проблем отметим слабую результативность «тигров» и отсутствие ярко выраженных лидеров. Командные победы — это здорово, но рано или поздно «Амуру» понадобятся игроки, которые поведут за собой.

«Нефтехимик»

Перед сезоном мне казалось, что даже по ходу регулярки нижнекамцев не стоит ждать в зоне плей-офф. Неопытный тренер, серый состав, куча необстрелянной молодёжи — какие уж тут перспективы? Но коллектив Олега Леонтьева достаточно ровно прошёл первую половину гладкого чемпионата и сейчас идёт в первой восьмёрке. Секрет «Нефтехимика» — в надёжной для середняка обороне, хороших действиях спецбригад и весьма организованной игре. Свои очки «волки» забирают стабильно.



Какие есть проблемы: слабая глубина состава и провальная игра потенциальных лидеров. У «Нефтехимика» блестяще играет Хайруллин, Митякин — открытие сезона, но где те, на кого «волки» рассчитывали летом? У Секстона всего 3 шайбы в 24 матчах, потух Порядин, а с Либором Гудачеком (0+3 в 11 матчах) уже расторгли контракт. «Нефтехимику», как и «Амуру», не хватает своих тащеров, всё держится на командной игре. Для выхода в плей-офф этого должно хватить, но без ярких лидеров продление сезона может оказаться формальностью.

«Сибирь»

«Сибирь» очень долго мучилась в этом сезоне, и лишь перед паузой подопечным Андрея Мартемьянова удалось выдать славную серию побед — 7 выигрышей в 8 матчах. Думаю, одной из причин трудностей была адаптация главного тренера Андрея Мартемьянова к новым для него реалиям. Тренер, привыкший ставить атакующий, быстрый хоккей, столкнулся с фактом, что его новая команда может побеждать только за счёт жёсткой дисциплины и плотной игры в обороне. Для атакующего хоккея просто нет исполнителей. Похоже, Мартемьянов справился, наступив на горло собственной песне. Посмотрим, что будет с «Сибирью» дальше.



Какие есть проблемы: главная вроде бы решена: Мартемьянов подстроился под новые условия, благодаря чему, видимо, и сохранил работу в Новосибирске. Но общие проблемы с составом у «Сибири» остаются, Кирилл Фастовский снова особо ничем не помог тренерскому штабу летом. С Антоном Ведином не угадали, Ник Шор — лучший бомбардир «Сибири», но у него всего 15 очков за результативность. Остальные же игроки не выбили даже 10 очков — меньше «Сибири» во всей КХЛ забивает только «Адмирал».



Такая команда может одерживать только натужные, рабочие победы. В этом просматривается ещё и проблема зрелищности, хотя новосибирский болельщик, конечно, не бросит в беде даже такую, прямо скажем, унылую команду. Весь вопрос в том, насколько прокачает «капканный стиль» Мартемьянов к началу плей-офф, если «Сибирь» туда попадёт? Пока не кажется, что за счёт аккуратного и прилежного хоккея новосибирцы могут рассчитывать на что-то большее, чем первый раунд.

«Автомобилист»

Возможно, самая весёлая команда в КХЛ. Очень много забивают (второй результат в КХЛ), много пропускают, любой матч способны превратить в праздник. Но против организованных соперников «Автомобилист», как правило, беспомощен, поэтому клуб и идёт лишь на шестом месте Востока.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Какие есть проблемы: часто складывается ощущение, что у «Автомобилиста» попросту нет тренерского штаба: команда выходит и играет в своё удовольствие, без дисциплины и какой-либо ответственности. На второй год работы в Екатеринбурге Билл Питерс получил то усиление состава, которое хотел (чем очень гордился на пресс-конференции в конце августа), но сам себя не обнаружил сильным, системным тренером. «Автомобилист» плывёт по течению, но с такой философией клуб вновь ждёт разочарование в плей-офф.



В довесок ко всему прочему у «Автомобилиста» нет качественного вратаря. Шикин — вечно второй, Галкин — талантлив, но пока несерьёзен. Последствия серьёзной травмы Коваржа уральцам ещё предстоит осознать будущей весной.

«Авангард»

У чемпиона выдаётся очень тяжёлый сезон. Уже два раза по ходу регулярки «Авангард» позволял себе серии из трёх поражений кряду, череда побед была же только одна. При этом «ястребы» с завидным постоянством проигрывают другим топ-клубам и держат пятое место только за счёт того, что в Восточной конференции больше откровенно слабых команд. Отрыв от первой четвёрки уже достаточно велик, и вряд ли «ястребы» смогут покрыть его до конца регулярки.



Похоже, что «Авангард» в этом сезоне сделал ставку исключительно на плей-офф. В составе много крупных ребят, которые теоретически могут забодать весной любого соперника. Вот только преобразуется ли теория в практику? К тому же в регулярке болельщикам наблюдать за играми своей любимой команды порой тяжеловато.

Какие есть проблемы: долгая адаптация новичков, чемпионское похмелье лидеров золотой команды (прежде всего Грубец, Покка, Шарипзянов), да и просто ослабленный состав, который пока неспособен, играя по системе Хартли, стабильно выдавать результат — вот основной комплекс проблем омичей. Кроме того, новички не спешат оправдывать авансы: Прохоркин, Сошников, Брюквин могут играть гораздо сильнее, с Паре «Авангард» уже расстался.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Трудно сказать, во что всё это выльется в плей-офф. Там, конечно, будет совсем другая игра, но на строительство фундамента для защиты титула (прежде всего ментального и функционального) у «Авангарда» остаётся всё меньше времени.

«Ак Барс»

Казанцы идут в топ-4 Востока, но вряд ли это устраивает максималиста Квартальнова, привыкшего вести свои клубы на лидирующей строчке. «Ак Барс» стабильно набирает очки, но многовато проигрывает, позволяет себе провалы и прилично пропускает. Словом, «барсы» играют не совсем по лекалам своего главного тренера, однако эти проблемы были предсказуемы летом, ведь в «Ак Барсе» впервые за долгое время произошло массовое обновление состава.



Какие есть проблемы: слабая оборона. Система Квартальнова обычно предполагала рай для вратарей, но сейчас у «Ак Барса» столько же пропущенных шайб, сколько и забитых. И дело не только в Билялове с Бобковым, которые (тоже ожидаемо) выступают нестабильно.



А ещё у «Ак Барса» ужасное большинство. 13,2% реализации для одного из лидеров Востока и претендента на Кубок Гагарина — это провальные цифры.

«Салават Юлаев»

Уфимцы уже второй год при Томи Лямся качественно проводят регулярку — идут в лидерах конференции и не заставляют болельщиков ждать плей-офф, чтобы испытать гордость за команду. В этом сезоне «Салават» ушёл от зависимости от финских лидеров — раскрылась тройка Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин, на успех которой летом мог поставить только сумасшедший. Без осечек работает и оборона, казавшаяся летом слишком возрастной. Но гендиректор «Салавата» Ринат Баширов в конце августа назвал её одной из лучших в КХЛ и не обманул: сейчас меньше уфимцев в лиге пропускает только «Северсталь».

Какие есть проблемы: главная проблема «Салавата» сейчас — всем в добром здравии выйти с карантина, на который уфимцев отправил Роспотребнадзор. По игре у уфимцев есть некоторые шероховатости, иногда возникают вопросы к тем же финским лидерам, но в целом команда выступает ровно и стабильно. Какой урок извлёк «Салават» из прошлого провального плей-офф? Это узнаем только весной.

«Трактор»

Челябинск ждали в лидерах КХЛ — Челябинск идёт в лидерах. «Трактор» вытащил немало матчей на зубах, проявив характер, и ещё столько же на системе и мастерстве игроков — это приятный сигнал для болельщиков чёрно-белых. У «Трактора» в этом году действительно конкурентоспособная команда, сбалансированный состав и большие амбиции. Осталось дождаться весны.



Какие есть проблемы: при всём при этом «Трактор» до сих пор не воспринимают всерьёз. И вряд ли только лишь из зависти к челябинцам. Действительно, у команды даже в хорошие дни заметны слабые места, которые могут выйти на первый план в плей-офф. Например, игра креативных лидеров под давлением. Или недостаточная глубина обороны. Или большое количество пропущенных шайб — больше в зоне плей-офф на Востоке только у сумбурного «Автомобилиста». Словом, работы у Анвара Гатиятулина ещё предостаточно.

«Металлург»

Абсолютный лидер нашего чемпионата долгое время обходился лишь двумя поражениями в сезоне от «Салавата», но перед паузой уральцы, вымотанные графиком и травмами, проиграли-таки ещё два раза. Но это мелочи, которые будут исправлены. В целом же «Металлург» в этом сезоне — образчик правильной и мудрой селекции. В клубе классно подогнали игроков под стиль тренера, и в результате мы увидели играющую, бегущую, творящую команду с хорошим балансом и глубиной состава, с постоянными победами и лучшим показателем по забитым голам в лиге.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Какие есть проблемы: «Металлург» производит благоприятное впечатление, но не всё так гладко и в магнитогорском королевстве. Илья Воробьёв занимается и комплектованием, и управлением командой, в то время как функции Сергея Ласькова в клубе на сегодняшний день остаются неясными. При этом он имеет право голоса (и внутри команды, и в СМИ), что порой только мешает «Металлургу». До того управленческого бардака, что царит в «Динамо», «Магнитке», конечно, далеко, но навести порядок в непосредственном руководстве клубом боссу уральцев необходимо.