Россия – Канада на Кубке Первого канала! Репетиция Олимпиады без НХЛ. LIVE

Всё самое главное и интересное о первом матче Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию первого матча сборной России на Кубке Первого канала — 2021 в режиме LIVE. В матче открытия турнира команда Алексея Жамнова встретится со сборной Канады. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнётся в 18:30 по московскому времени.

Первый этап Евротура – Кубок Карьяла – российская команда начинала под руководством Олега Браташа. После поражения от сборной Финляндии (0:3) Браташ был вынужден оставить расположение национальной команды, и его место занял Сергей Зубов. С ним наша сборная одержала одну победу в двух матчах, в результате завершив финский этап на третьем месте.

Сегодняшний матч станет дебютом Жамнова на тренерском мостике национальной команды, Алексей Юрьевич и повезёт сборную России в Пекин. Учитывая, что за океаном с каждым днём всё стремительнее увеличивается количество положительных тестов на коронавирус и сильнейшие игроки планеты могут так и не добраться до столицы Китая, российский турнир становится репетицией Олимпиады без игроков НХЛ.