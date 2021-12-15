Россия – Канада на Кубке Первого канала! Репетиция Олимпиады без НХЛ. LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию первого матча сборной России на Кубке Первого канала — 2021 в режиме LIVE. В матче открытия турнира команда Алексея Жамнова встретится со сборной Канады. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнётся в 18:30 по московскому времени.
Первый этап Евротура – Кубок Карьяла – российская команда начинала под руководством Олега Браташа. После поражения от сборной Финляндии (0:3) Браташ был вынужден оставить расположение национальной команды, и его место занял Сергей Зубов. С ним наша сборная одержала одну победу в двух матчах, в результате завершив финский этап на третьем месте.
Сегодняшний матч станет дебютом Жамнова на тренерском мостике национальной команды, Алексей Юрьевич и повезёт сборную России в Пекин. Учитывая, что за океаном с каждым днём всё стремительнее увеличивается количество положительных тестов на коронавирус и сильнейшие игроки планеты могут так и не добраться до столицы Китая, российский турнир становится репетицией Олимпиады без игроков НХЛ.
Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о составе сборной Канады в преддверии Кубка Первого канала.
«Нужно ли нам бояться такую Канаду? Состав укомплектован из игроков европейских лиг и КХЛ. Способности всех игроков мы более-менее знаем. Кого там бояться? Ярких звёзд нет, много хороших хоккеистов, на ведущих ролях в своих клубах. Нужно готовиться к непростому матчу.
Удивлён ли, что Лайпсик и Виртанен остались вне состава? Решение тренерского штаба не привык комментировать. Комплектование команды — сугубо их дело. Убеждён, что по каждой кандидатуре было принято коллективное решение», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.
Накануне состоялась пресс-конференция главного тренера сборной России, на которой он рассказал об отсутствии некоторых игроков в команде на Кубке Первого канала, а также ответил на вопрос о капитанстве.
«Отсутствие Бурдасова и Окулова на Кубке Первого канала? Мы никого не списываем со счетов. Этих ребят мы знаем, и на этом этапе мы решили посмотреть других ребят, которые на самом деле заслужили сейчас быть в составе сборной.
По поводу капитана на Кубке Первого канала – узнаете завтра. У нас плотный график, сами понимаете, много ребят. Скорее всего, на разных матчах будут разные капитаны», – сказал Жамнов.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как закончится матч Россия — Канада на Кубке Первого канала — 2021?».
Состав сборной Канады на Кубок Первого канала — 2021
Вот так выглядит состав сборной Канады, которым команда Клода Жюльена сыграет на Кубке Первого канала.
Вратари:
Эдди Паскуале («Локомотив»), Джастин Погги («Кёльн»)
Защитники:
Тревор Мёрфи («Сибирь»), Джон Гилмор (ЦСКА), Джейсон Демерс (без клуба), Чарльз Дженовей («Брюнес»), Рис Скарлетт («Динамо» Рига), Мэт Робинсон (СКА), Морган Эллис («Айсбарен»), Брэндон Гормли («Динамо» Рига).
Нападающие:
Джош Карри («Металлург»), Даниэль Одетт («Витязь»), Тейлор Бек («Динамо» Минск), Джордан Уил («Ак Барс»), Корбан Найт («Авангард»), Тайлер Граовац («Динамо» Минск), Филипп Майе («Металлург»), Эрик О’Делл («Динамо» Москва), Райан Спунер («Автомобилист»), Коди Куник («Барыс»), Лэндон Ферраро («Кёльн»), Бен Стрит («Мюнхен»), Адам Тамбеллини («Регле»), Эрик Фер (без клуба).
На вчерашнем занятии хоккеисты сборной России тренировались в следующих сочетаниях.
Первая группа:
Вратари: Билялов, Федотов;
«Белые»: Войнов — Шарипзянов, К. Марченко – Шипачёв – Чибисов;
«Красные»: Нестеров — Елесин, Коршков — Анисимов – Каюмов;
«Синие»: Яковлев — Минулин, Григоренко – Карнаухов – Толчинский;
«Зелёные»: Никишин – А. Марченко, Вовченко – Кадейкин – Плотников.
Вторая группа:
Вратарь: Самонов;
Чистяков — С. Телегин, Галимов — Морозов — Семёнов;
Грицюк — Ткачёв — Каменев.
Не тренировался на льду форвард Никита Гусев, рискующий пропустить сегодняшний матч из-за болезни.
Добрый день! До начала первого матча сборной России на домашнем этапе Евротура остаётся меньше восьми часов. Начинаем следить за стартом Кубка Первого канала 2021 года.
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