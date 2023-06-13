11-летней русской серии конец? Полный расклад перед церемонией вручения главных наград НХЛ

До финиша сезона НХЛ остаётся немного времени, но до конца июня состоится три важных события. Во-первых, определится обладатель Кубка Стэнли – «Вегас» в шаге от триумфа, но вряд ли «Флорида» сдастся без боя. Во-вторых, будет проведён традиционный драфт юниоров, и в этот раз Россию представляет не один топ-проспект, хотя перспективы наших парней по многим причинам весьма туманные.

Ну а за несколько дней до драфта состоится церемония вручения индивидуальных наград сезона-2022/2023. Рассказываем подробнее о тех, кто получит особенное признание по итогам хоккейного года и станет обладателем главных личных призов НХЛ.

У каких призов уже есть обладатели?

Традиционно у тех, где лауреат определяется статистикой. Награды лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи») и снайперу («Морис Ришар») отправились к капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, который провёл невероятный по результативности сезон даже для самого себя. Канадец набрал 153 очка в регулярке, опередив ближайшего преследователя (Драйзайтля) на 25 баллов, и забросил 64 шайбы, обставив Давида Пастрняка на три гола. Абсолютная доминация – и как минимум два заслуженных приза уже точно есть в кармане Макдэвида по итогам сезона. Кстати, для Коннора это первый в карьере «Морис Ришар», а вот «Арт Росс» невероятный канадец взял уже в пятый раз – больше только у Лемье (6) и Гретцки (10), но Макдэвиду ведь всего 26 лет.

Коннор Макдэвид Фото: Steve Marcus/AP/ТАСС

Также статистика позволяет определить лауреатов «Уильям Дженнингс Трофи» — приза, которым награждаются голкипер или голкиперы, пропустившее наименьшее количество голов в среднем за игру при не менее чем 25 сыгранных матчах в регулярке. В этот раз награду самой надёжной бригаде вратарей забрали Линус Улльмарк и Джереми Свейман из «Бостона».

Другие номинации

На церемонии вручения наград, которая пройдёт в Нэшвилле 27 июня, будут объявлены обладатели призов, выбираемые различными голосованиями: журналистов, менеджеров, игроков. Голосования эти проходят после окончания регулярки, так что результаты плей-офф никак не влияют на мнение респондентов.

«Харт Трофи»

Номинанты: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон»), Мэттью Ткачук («Флорида»)

Пастрняк провёл выдающийся сезон, пока абсолютно лучший в карьере, проявив себя лидером сенсационного, практически непобедимого в регулярке «Бостона». Ткачук, сменивший в прошлое межсезонье клуб и конференцию, в один миг стал вожаком «Флориды», вписавшись как влитой и в состав «пантер», и в «горячее» дерби Солнечного штата с «Тампой».

Оба эти хоккеиста заслуживают награду, но «Харт» — это приз, вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи команды в регулярке. А в лиге в этом сезоне не было никого, кто так влиял на результаты своего клуба, как Коннор Макдэвид, к тому же канадец провёл рекордный по статистике сезон для НХЛ XXI века. Так что будет странно, если капитан «Эдмонтона» не заберёт в этот раз и «Харт», который может стать для него третьим в карьере.

«Леди Бинг Трофи»

Номинанты: Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Брейден Пойнт («Тампа»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

Приз, вручаемый высококлассным мастерам-джентльменам. Тем, кто на льду не только набирает очки и забивает голы, но ещё и является образцом примерного поведения, не вступает в конфликты, не дерётся и по большим праздникам посещает штрафной бокс. В этот раз в тройку номинантов попали три отличных во всех отношениях парня Хьюз, Пойнт и Копитар, а награда, вероятно, уйдёт форварду «Нью-Джерси», который выдал прорывной сезон и при этом вызывал раздражение соперников исключительно своей результативностью.

«Везина Трофи»

Номинанты: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Линус Улльмарк («Бостон»)

Единственный приз по итогам регулярки в этом сезоне НХЛ, который может выиграть российский хоккеист. Илья Сорокин провёл мощный сезон, выиграв половину матчей, начатых в старте, и это хорошая статистика для «Айлендерс», где именно голкипер был главной звездой. Сорокин давал надёжность и спокойствие, Сорокин делал эффектные сейвы, он очень редко был не в своей тарелке, и в итоге Илья вытащил «островитян» в плей-офф.

Илья Сорокин Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Впрочем, соперники у нашего вратаря очень серьёзные. Здесь и постоянный номинант «Везины» Коннор Хеллебайк, который, похоже, уже сам устал тащить «Виннипег», и, конечно, Улльмарк из «Бостона». Швед провёл потрясающий сезон, выиграв 40 матчей из 49 и пропуская меньше двух шайб в среднем за игру, что большая редкость для постоянно играющих вратарей в современной НХЛ. А ещё Улльмарк стал автором «чистого» гола, хотя главным претендентом на «Везину» его, конечно, делает не этот удивительный эпизод.

«Колдер Трофи»

Номинанты: Стюарт Скиннер («Эдмонтон»), Мэтти Бенирс («Сиэтл»), Оуэн Пауэр («Баффало»)

Лучшим новичком прошедшего сезона, пожалуй, стал Андрей Кузьменко, но ему «Колдера» не видать, так как этот трофей не вручается хоккеистам, старше 26 лет. Так что выбирали члены Ассоциации спортивных журналистов НХЛ из вратаря «Эдмонтона» Скиннера, не просто заигравшего в «Ойлерз», но и ставшего основным в команде, защитника «Баффало» Пауэра, который провёл первый сезон во взрослом хоккее, и четвёртого бомбардира «Сиэтла» Мэтти Бенирса.

Откровенно говоря, яркого лауреата на «Колдер» в этот раз попросту нет, ну а из номинированных, вероятно, больше всего награды заслуживает Бенирс, показавший неплохие цифры для первого полноценного сезона в НХЛ. У Скиннера не такая уж и выдающаяся статистика, да и первым в «Эдмонтоне» он стал не от хорошей жизни «нефтяников», а Пауэр хоть и показал себя грамотным распасовщиком, но по итогам сезона не вошёл даже в топ-40 бомбардиров среди защитников.

«Джеймс Норрис Трофи»

Номинанты: Адам Фокс («Рейнджерс»), Кейл Макар («Колорадо»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)

Награда лучшему защитнику сезона уже давно уходит попросту самому результативному защитнику сезона, и в этот раз нет конкурентов у Эрика Карлссона. Швед настрелял аж 101 очко, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом регулярки среди коллег. Кажется, Фокс и действующий обладатель приза Макар в этот раз в номинантах просто для массовки.

Эрик Карлссон Фото: Josie Lepe/AP/ТАСС

«Тед Линдсей Эворд»

Номинанты: Давид Пастрняк («Бостон»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)

«Тед Линдсей» — это «Харт Трофи», разыгрываемый на внутренней кухне. Обладателя трофея определяют голосованием сами игроки, а не журналисты, но очень часто оба приза забирает один и тот же игрок. В номинантах, по сравнению с «Хартом», Карлссон заменил Ткачука, но главным фаворитом, конечно, вновь является Макдэвид, бравший «Теда Линдсея» даже чаще, чем награду MVP регулярки.

«Фрэнк Селки Трофи»

Номинанты: Патрис Бержерон («Бостон»), Митч Марнер («Торонто»), Нико Хишир («Нью-Джерси»)

Приз лучшему нападающему оборонительного плана имени Боба Гейни, Павла Дацюка и, конечно, Патриса Бержерона, которому вручали награду пять раз за последние 10 лет. Ветеран «Бостона» снова есть в числе номинантов, но в этот раз конкуренцию ему должны составить двусторонние лидеры «Торонто» и «Нью-Джерси», за плечами которых очень сильные сезоны.

«Билл Мастертон Трофи»

Номинанты: Клейтон Келлер («Аризона»), Алекс Стэлок («Чикаго»), Крис Летанг («Питтсбург»)

Трофей за верность хоккею, который обычно вручают хоккеистам, сумевшим вернуться к любимой игре после какой-либо личной драмы, будь то тяжёлая болезнь, проблемы с алкоголем или наркотиками, семейное несчастье и так далее.

В этот раз среди номинантов есть голкипер Стэлок, почти полностью пропустивший два предыдущих сезона из-за проблем с сердцем, вызванных осложнением после коронавируса, а также форвард Келлер, проведший шикарный сезон за «Аризону» после перелома ноги в марте 2022-го. Но очевидным фаворитом выглядит, конечно, 36-летний Крис Летанг, который в прошлом сезоне пережил второй инсульт за карьеру и смерть отца, но пропустил при этом минимальное количество матчей и стал седьмым бомбардиром «Питтсбурга» в регулярке и первым среди защитников.

«Конн Смайт Трофи»

Единственный индивидуальный приз, вручаемый по итогам плей-офф — MVP розыгрыша Кубка Стэнли. Его обладатель будет назван сразу после финальной сирены последнего матча сезона, и, конечно, номинантов стоит искать среди клубов-финалистов.

Прямо сейчас фаворитом выглядит форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо – лучший снайпер Кубка Стэнли, буквально разрывающий в финале на части свою бывшую команду. Впрочем, у «Флориды» и, например, Сергея Бобровского ещё есть шанс перевернуть всё в свою пользу. В том числе и мнение североамериканских журналистов о лучшем игроке плей-офф.

Прервётся ли серия российских лауреатов НХЛ?

На протяжении 11 сезонов подряд российские хоккеисты неизменно забирают как минимум один индивидуальный трофей НХЛ. В последний раз совсем без личных наград наши ребята оставались в сезоне-2010/2011.

Сезон Игрок Индивидуальный приз 2011/2012 Евгений Малкин «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд», «Арт Росс Трофи» 2012/2013 Александр Овечкин «Харт Трофи», «Морис Ришар Трофи» Сергей Бобровский «Везина Трофи» 2013/2014 Александр Овечкин «Морис Ришар Трофи» 2014/2015 Александр Овечкин «Морис Ришар Трофи» 2015/2016 Александр Овечкин «Морис Ришар Трофи» Артемий Панарин «Колдер Трофи» 2016/2017 Сергей Бобровский «Везина Трофи» 2017/2018 Александр Овечкин «Морис Ришар Трофи», «Конн Смайт Трофи» 2018/2019 Никита Кучеров «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» Андрей Василевский «Везина Трофи» Александр Овечкин «Морис Ришар Трофи» 2019/2020 Александр Овечкин «Морис Ришар Трофи» 2020/2021 Кирилл Капризов «Колдер Трофи» Андрей Василевский «Конн Смайт Трофи» 2021/2022 Игорь Шестёркин «Везина Трофи»

В этом году велик шанс, что серия прервётся. В номинантах на призы за регулярку – одинокий Илья Сорокин, причём голкипер «Айлендерс» вряд ли является фаворитом в борьбе за «Везину». Что касается «Конн Смайт Трофи», то Бобровский, конечно, может рассчитывать на трофей, даже если «Флорида» уступит в серии 1-4, но шансы Сергея кратно повысятся, если он проведёт концовку финала так, как провёл концовку первого раунда с «Бостоном». Пока это выглядит как чудо.

Если говорить об Иване Барбашёве, то россиянин выполняет важную роль в «Вегасе», он незаменимая часть почти уже «золотых» «рыцарей», но будем откровенны – на претендента на «Конн Смайт Трофи» скромный работяга Барбашёв не похож. Да и в составе «Голден Найтс» есть более очевидные кандидаты на титул MVP.