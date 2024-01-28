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Расписание спортивных матчей 29 января 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

8 топ-матчей понедельника: НБА, НХЛ, КХЛ, Кубки Азии и Африки
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 января
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События в первый рабочий день недели: футбол, хоккей и баскетбол.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Финикс» начнёт новую серию побед после поражения от «Индианы»?

В последнем матче «Финикс Санз» на выезде уступил «Индиане Пэйсерс» (131:133). До этого у Дюранта и компании была серия побед из семи матчей. Клуб из Колорадо отлично смотрелся как в домашних играх, так и на выезде. Сейчас же подопечным Фрэнка Вогеля предстоит непростой матч с «Орландо Мэджик», который хоть и не впечатляет результатами в последнее время, но всё равно может преподнести сюрприз кому угодно в НБА. Начнут ли гости новую победную серию?

Наш материал про контракт звезды «Санз»:
Бил получит $ 160 млн в ближайшие три года. Оправдан ли риск «Финикса»?
Бил получит $ 160 млн в ближайшие три года. Оправдан ли риск «Финикса»?

🏀 2:00: «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды бьются за место в зоне плей-ин, кто же окажется сильнее?

В регулярном чемпионате НБА сезона-2023/2024 «Атланта Хоукс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. В свою очередь, «Торонто Рэпторс» ушёл недалеко – 12-я строчка. В последнее время клубы постигла череда неудач, но пора бы уже начать показывать себя. Ведь на кону может стоять путёвка в плей-офф НБА. Кто же победит в матче клубов Восточной конференции?

Что происходит на рынке обменов в НБА?
Новое коллективное соглашение уже влияет на рынок в НБА. Недавние обмены — тому пример
Новое коллективное соглашение уже влияет на рынок в НБА. Недавние обмены — тому пример

🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Коламбус Блю Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправится ли самый русский клуб НХЛ от обиднейшего поражения?

«Коламбус» уже не решит турнирных задач, но команда пока ещё не доигрывает сезон, а её хоккеисты бьются за своё будущее. Вчера «жакеты» были близки к сенсационной гостевой победе над лидером регулярки «Ванкувером», но упустили преимущество в три шайбы в третьем периоде, а затем и проиграли в овертайме. «Сиэтл» — не менее сложный соперник. «Кракены» пока идут вне зоны плей-офф на Западе, но изо всех сил бьются за то, чтобы не закончить сезон раньше времени.

Как «Коламбус» потерял всё в Ванкувере:
Самый русский клуб НХЛ шёл к новой сенсации. Но что сотворил «Ванкувер»!
Самый русский клуб НХЛ шёл к новой сенсации. Но что сотворил «Ванкувер»!

⚽️ 19:00: Катар — Палестина, Кубок Азии, 1/8 финала

Кубок Азии . 1/8 финала
29 января 2024, понедельник. 19:00 МСК
Катар
Не начался
Палестина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: палестинцы уже добились немыслимого — это не предел?

Сами в шоке, что пишем про эту игру, но Палестина в столь сложное для неё время разгромила Гонконг (3:0) и впервые в истории вышла в плей-офф Кубка Азии. Против Катара ей, несомненно, будет сложнее. Грядущий соперник поочерёдно одолел на турнире Ливан (3:0), Таджикистан и Китай (по 1:0). Да и состав у него куда круче: один Акрам Афиф стоит почти как вся сборная Палестины (€ 4,5 млн против € 6,7 млн). И всё же победа для палестинцев сейчас куда важнее: не только национальной команде, но и всему народу.

Что вообще представляет из себя палестинский футбол:
Что из себя представляет и как выживает сборная Палестины
Что из себя представляет и как выживает сборная Палестины

🏒 19:30: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится репетиция возможной битвы «Спартака» и «Торпедо» в первом раунде плей-офф?

У «Спартака» какое-то немыслимое количество травм, но команда Алексея Жамнова не только не унывает, но и побеждает. Красно-белые снова приблизились к топ-3 команд Западной конференции и вполне себе претендуют на победу в ней. «Торпедо» — пятое на Западе, при этом команда Игоря Ларионова тоже наверняка хочет начинать плей-офф дома, и первым шагом к этому как раз должен стать успех в матче с ближайшим конкурентом по таблице. При всех раскладах, прямо сейчас встреча «Спартака» и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина выглядит весьма вероятной, так чем же закончится репетиция предполагаемого кубкового сражения?

С такими сейвами вратаря «Спартаку» всё по плечу:
Видео
Вратарь «Спартака» Николаев отметился невероятным спасением ловушкой в овертайме

🏒 19:30: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли СКА лидером Запада после встречи с «Локомотивом»?

СКА несколько дней назад возглавил Западную конференцию – к этому результату армейцы планомерно шли с начала ноября. Помог и «Локомотив», внезапно начавший проигрывать дома командам из нижней части таблицы. Сейчас армейцам и железнодорожникам предстоит очная разборка, по итогам которой промежуточный король Запада может и смениться. Кстати, по личным встречам в нынешнем сезоне СКА пока уступает «Локомотиву» 2-3. У армейцев, находящихся на ходу, есть шанс сравнять счёт в этой сезонной серии.

К лидерству в конференции СКА пришёл через погром принципиального соперника:
СКА уже первый на Западе КХЛ! Команда Ротенберга вынесла ЦСКА, забив пять голов
СКА уже первый на Западе КХЛ! Команда Ротенберга вынесла ЦСКА, забив пять голов

⚽️ 22:30: «Блэкберн» — «Рексем», Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии . 1/16 финала
29 января 2024, понедельник. 22:30 МСК
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Не начался
Рексем
Рексем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сотворит ли сенсацию команда Райана Рейнольдса?

Скромным «Рексемом» из четвёртого по силе дивизиона Англии владеет голливудская звезда Райан Рейнольдс. Да, тот самый, что играет «Дэдпула». В прошлом году команда уже дошла до аналогичной стадии и только в переигровке уступила мощному (по своим меркам) «Шеффилд Юнайтед». Причём тогда клуб и вовсе был в пятой лиге. Теперь парни стали ещё сильнее и даже сражаются за выход в Лигу 1. «Блэкберн» же находится недалеко от зоны вылета в Чемпионшипе и в плотном графике наверняка не выставит основу. Ждём исторического достижения «Рексема»?

Как «Рексем» пошумел в Кубке Англии год назад:
Клуб звезды Голливуда — сенсация Кубка Англии! А в их матче показали круглую карточку
Клуб звезды Голливуда — сенсация Кубка Англии! А в их матче показали круглую карточку

⚽️ 23:00: Сенегал — Кот-д’Ивуар, Кубок Африки, 1/8 финала

Кубок африканских наций . 1/8 финала
29 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Сенегал
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из фаворитов отлетит уже в 1/8 финала?

Менди, Кулибали и Мане против Кессье, Фофана и Пепе. Звучит мощно, правда? Одна из этих троиц отправится вон с Кубка Африки уже в 1/8 финала. За ивуарийцев, помимо крутого состава, домашние трибуны. Однако две встречи в группе они слили (Нигерии и Экваториальной Гвинее) с общим счётом 0:5. Побеждена была лишь Гвинея-Бисау (2:0). Сенегал в то же время уверенно взял девять очков у Гамбии, Камеруна и Гвинеи (8:1). Вроде бы исход заранее ясен, но недооценивать хозяев турнира точно не стоит. Выдать матч жизни им точно по силам.

Главные итоги группового этапа Кубка Африки:
Итоги группового этапа Кубка Африки — вау! Сенсаций просто немерено
Итоги группового этапа Кубка Африки — вау! Сенсаций просто немерено
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