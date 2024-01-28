8 топ-матчей понедельника: НБА, НХЛ, КХЛ, Кубки Азии и Африки

События в первый рабочий день недели: футбол, хоккей и баскетбол.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 29 января 2024, понедельник. 02:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Финикс» начнёт новую серию побед после поражения от «Индианы»?

В последнем матче «Финикс Санз» на выезде уступил «Индиане Пэйсерс» (131:133). До этого у Дюранта и компании была серия побед из семи матчей. Клуб из Колорадо отлично смотрелся как в домашних играх, так и на выезде. Сейчас же подопечным Фрэнка Вогеля предстоит непростой матч с «Орландо Мэджик», который хоть и не впечатляет результатами в последнее время, но всё равно может преподнести сюрприз кому угодно в НБА. Начнут ли гости новую победную серию?

🏀 2:00: «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 29 января 2024, понедельник. 02:00 МСК Атланта Хоукс Атланта Не начался Торонто Рэпторс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: команды бьются за место в зоне плей-ин, кто же окажется сильнее?

В регулярном чемпионате НБА сезона-2023/2024 «Атланта Хоукс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. В свою очередь, «Торонто Рэпторс» ушёл недалеко – 12-я строчка. В последнее время клубы постигла череда неудач, но пора бы уже начать показывать себя. Ведь на кону может стоять путёвка в плей-офф НБА. Кто же победит в матче клубов Восточной конференции?

🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Коламбус Блю Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оправится ли самый русский клуб НХЛ от обиднейшего поражения?

«Коламбус» уже не решит турнирных задач, но команда пока ещё не доигрывает сезон, а её хоккеисты бьются за своё будущее. Вчера «жакеты» были близки к сенсационной гостевой победе над лидером регулярки «Ванкувером», но упустили преимущество в три шайбы в третьем периоде, а затем и проиграли в овертайме. «Сиэтл» — не менее сложный соперник. «Кракены» пока идут вне зоны плей-офф на Западе, но изо всех сил бьются за то, чтобы не закончить сезон раньше времени.

⚽️ 19:00: Катар — Палестина, Кубок Азии, 1/8 финала

Интрига: палестинцы уже добились немыслимого — это не предел?

Сами в шоке, что пишем про эту игру, но Палестина в столь сложное для неё время разгромила Гонконг (3:0) и впервые в истории вышла в плей-офф Кубка Азии. Против Катара ей, несомненно, будет сложнее. Грядущий соперник поочерёдно одолел на турнире Ливан (3:0), Таджикистан и Китай (по 1:0). Да и состав у него куда круче: один Акрам Афиф стоит почти как вся сборная Палестины (€ 4,5 млн против € 6,7 млн). И всё же победа для палестинцев сейчас куда важнее: не только национальной команде, но и всему народу.

🏒 19:30: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится репетиция возможной битвы «Спартака» и «Торпедо» в первом раунде плей-офф?

У «Спартака» какое-то немыслимое количество травм, но команда Алексея Жамнова не только не унывает, но и побеждает. Красно-белые снова приблизились к топ-3 команд Западной конференции и вполне себе претендуют на победу в ней. «Торпедо» — пятое на Западе, при этом команда Игоря Ларионова тоже наверняка хочет начинать плей-офф дома, и первым шагом к этому как раз должен стать успех в матче с ближайшим конкурентом по таблице. При всех раскладах, прямо сейчас встреча «Спартака» и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина выглядит весьма вероятной, так чем же закончится репетиция предполагаемого кубкового сражения?

С такими сейвами вратаря «Спартаку» всё по плечу: Видео Вратарь «Спартака» Николаев отметился невероятным спасением ловушкой в овертайме

🏒 19:30: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: останется ли СКА лидером Запада после встречи с «Локомотивом»?

СКА несколько дней назад возглавил Западную конференцию – к этому результату армейцы планомерно шли с начала ноября. Помог и «Локомотив», внезапно начавший проигрывать дома командам из нижней части таблицы. Сейчас армейцам и железнодорожникам предстоит очная разборка, по итогам которой промежуточный король Запада может и смениться. Кстати, по личным встречам в нынешнем сезоне СКА пока уступает «Локомотиву» 2-3. У армейцев, находящихся на ходу, есть шанс сравнять счёт в этой сезонной серии.

⚽️ 22:30: «Блэкберн» — «Рексем», Кубок Англии, 1/16 финала

Интрига: сотворит ли сенсацию команда Райана Рейнольдса?

Скромным «Рексемом» из четвёртого по силе дивизиона Англии владеет голливудская звезда Райан Рейнольдс. Да, тот самый, что играет «Дэдпула». В прошлом году команда уже дошла до аналогичной стадии и только в переигровке уступила мощному (по своим меркам) «Шеффилд Юнайтед». Причём тогда клуб и вовсе был в пятой лиге. Теперь парни стали ещё сильнее и даже сражаются за выход в Лигу 1. «Блэкберн» же находится недалеко от зоны вылета в Чемпионшипе и в плотном графике наверняка не выставит основу. Ждём исторического достижения «Рексема»?

⚽️ 23:00: Сенегал — Кот-д’Ивуар, Кубок Африки, 1/8 финала

Интрига: кто из фаворитов отлетит уже в 1/8 финала?

Менди, Кулибали и Мане против Кессье, Фофана и Пепе. Звучит мощно, правда? Одна из этих троиц отправится вон с Кубка Африки уже в 1/8 финала. За ивуарийцев, помимо крутого состава, домашние трибуны. Однако две встречи в группе они слили (Нигерии и Экваториальной Гвинее) с общим счётом 0:5. Побеждена была лишь Гвинея-Бисау (2:0). Сенегал в то же время уверенно взял девять очков у Гамбии, Камеруна и Гвинеи (8:1). Вроде бы исход заранее ясен, но недооценивать хозяев турнира точно не стоит. Выдать матч жизни им точно по силам.