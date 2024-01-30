12 топ-матчей среды: «Спартак» против «Локомотива», «Ливерпуль» сразится с «Челси»

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 31 января 2024, среда. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в матче одних из лучших атакующих команд НБА?

В регулярном чемпионате НБА продолжается битва за лучший посев в плей-офф. В одном из матчей 31 января встретятся одни из лучших атакующих команд лиги. «Индиана Пэйсерс» возглавляет рейтинг нападения в ассоциации, забрасывая в среднем по 125 очков в матчах регулярки. «Бостон Селтикс» недалеко ушёл от своего соперника по Восточной конференции, и коллектив в среднем генерирует по 120,3 очка – четвёртый показатель в НБА. Клубы любят и умеют играть от своего нападения. Кто же окажется сильнее в их противостоянии?

🏒 4:00: «Сент-Луис Блюз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: чем закончится битва почти русских клубов?

Бучневич, Торопченко, Александров — с одной стороны. Чинахов, Марченко, Проворов, Воронков, Тарасов — с другой. Русские в Огайо дают хоть какой-то жизни нелепому сезону своей команды: Марченко и Воронков ещё в начале сезона играли продуктивно, а сейчас выходит на свой уровень и Чинахов, забросивший за 38 матчей 14 шайб. Бучневич — чуть ли не лучший игрок «Блюз» в последнее время, который ведёт клуб в кубковую восьмёрку.

Успехи Бучневича отметила американская пресса: The Score назвал Бучневича лучшим игроком «Сент-Луиса» в нынешнем сезоне

🎾 5:30*: Диана Шнайдер (Россия) — Паула Бадоса (Испания), Хуахин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Шнайдер реванш за Чарльстон-2023?

Диана Шнайдер успешно начала турнир в Хуахине, выбив из сетки первого номера посева Магду Линетт. Теперь 19-летней россиянке предстоит закрепить успех и сразиться с четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2021 Паулой Бадосой. Девушки ранее встречались однажды — в Чарльстоне-2023 сильнее оказалась испанка. Победительница будущей встречи далее пересечётся с кем-то из пары Далма Галфи — Сиюй Ван.

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 31 января 2024, среда. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: победят ли «воины» после двух обидных поражений в НБА?

Нынешний сезон НБА для «Голден Стэйт Уорриорз» складывается не лучшим образом. Клуб из Сан-Франциско занимает 12-е место в Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений – 19-24. При этом в последних двух играх сезона «воины» уступили с разницей в одно очко – «Сакраменто» (133:134) и «Лейкерс» (144:145 ОТ). «Филадельфия Сиксерс» в связи с травмами ключевых игроков проиграла три матча кряду. Причём в последнем из них подопечные Ника Нёрса разгромно отлетели от «Портленда» (104:130). Кто в противостоянии «Голден Стэйт» и «Филадельфии» окажется сильнее?

⚽️ 14:30: Бахрейн — Япония, Кубок Азии, 1/8 финала

Интрига: Япония выйдет в четвертьфинал без борьбы?

Бахрейн занял первое место в группе с Южной Кореей, Малайзией и Иорданией. Уже сенсация, но ещё удивительнее, что их будущий соперник не показал аналогичный результат. Японцы закончили групповой этап на втором месте — всё из-за вполне закономерного поражения Ираку во 2-м туре. Да и в принципе один из фаворитов турнира не выглядел сверхуверенно. Хотя по именам и статусу Япония просто обязана проходить в четвертьфинал: единственная победа Бахрейна в противостоянии случилась в 2008 году. В остальном — семь поражений.

🎾 16:00*: Анастасия Потапова (Россия, 5) — Сара Эррани (Италия, Q), Линц, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: защитит ли Потапова прошлогодний титул?

22-летняя россиянка Анастасия Потапова приступает к защите титула в Линце. Её первой соперницей будет 36-летняя Сара Эррани, пробившаяся в основу через квалификацию. Ранее теннисистки друг с другом на корте не пересекались. Будущая победительница дальше сыграет с ещё одной итальянкой — Элизабеттой Коччаретто.

🎾 16:00*: Даяна Ястремская (Украина, WC) — Эрика Андреева (Россия, Q), Линц, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Эрика Андреева в топ-100 рейтинга WTA?

Эрике Андреевой осталось примерно 12 мест в рейтинге или около 70 рейтинговых очков, чтобы добраться до сотни лучших теннисисток мира и попадать в основу ТБШ напрямую, минуя квалификацию. Вот и сейчас старшая сестра Мирры Андреевой успешно преодолела отборочные соревнования и попала в основу Линца. Её первой соперницей стала Даяна Ястремская, которая только что играла в полуфинале Australian Open. Девушки ранее пересекались на корте лишь однажды — в квалификации Уимблдона-2023 сильнее оказалась Даяна. Победительница нового матча сыграет во втором круге с третьим номером посева Донной Векич.

⚽️ 19:00: Иран — Сирия, Кубок Азии, 1/8 финала

Интрига: Иран уже будет готовиться к Японии?

Выход Сирии в 1/8 финала — уже чудо. Это случилось впервые в истории, и всё благодаря победе над Индией. Но дальше им будет уж очень тяжело — Иран мощен, уверен в себе, обладает хорошим составом и, возможно, наиболее поставленной игрой на турнире. За всю историю сирийцам только раз удалось победить Иран — в 1973 году. С того момента поражения встречались куда чаще ничьих. Поэтому для команды Амира Галенои это скорее разминка перед четвертьфиналом, где их, вероятно, будет ждать Япония.

🏒 19:30: «Спартак» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поднимется ли московская команда на третье место Запада?

«Локомотив» к концовке сезона вроде бы разогнался на тот уровень, который все ожидали от команды, но внезапно последовали два довольно болезненных поражения от аутсайдеров и «баранка» в Петербурге. «Спартак» наконец-то вернул звено Голдобин — Морозов — Порядин, которое даже после долгого отсутствия дало жару, а скоро должны подтянуться и другие травмированные игроки. Зацепятся ли красно-белые за место в топ-3 Запада?

Форвард ярославцев высказался о проблеме: «Причина в наших головах». Каюмов о проигрышах «Локомотива» клубам из нижней части таблицы

🏒 19:30: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: улучшит ли ЦСКА позицию в таблице?

Возможно, ЦСКА всё равно, с какого места начинать защиту титула в плей-офф — однако сложно представить, что команда безразлично подойдёт к игре с прямым конкурентом. Последний гостевой матч парней Игоря Ларионова на «ЦСКА-Арене» закончился катастрофическим поражением, и вряд ли команда из Нижнего Новгорода захочет повторения 2:7. Кроме того, этот матч сможет показать нам, вышли ли команды из кризиса, охватившего их недавно.

⚽️ 21:00: «Барселона» — «Осасуна», Примера, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: станет ли «Барселоне» проще после решения Хави?

Игра с «Осасуной» — первая после публичного заявления Хави об уходе из «Барселоны» в конце сезона. Судя по всему, это решение было эмоционально встречено игроками, персоналом, поэтому интересно — сможет ли команда собраться и выдать максимум в игре с «Осасуной». Серия у «Барсы» и правда тоскливая: вылет из Кубка Испании, поражение в Суперкубке, а потом тот самый матч с «Вильярреалом». Получится ли всё исправить?

⚽️ 23:15: «Ливерпуль» — «Челси», АПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: у «Ливерпуля» не будет проблем с грандом-середняком?

«Челси» хорош в последних матчах. Это признаёт даже Клопп. Но, естественно, никто не считает их фаворитом в матче с лидером АПЛ. «Ливерпуль» победил в 15 из 17 домашних встреч в этом сезоне. А решение главного тренера об уходе, судя по игре с «Норвичем», никак не отразилось на команде. Они по-прежнему много забивают. И вряд ли с «Челси» что-то изменится, ведь у команды Почеттино куча кадровых проблем, а предел мечтаний — каким-то образом заскочить в еврокубки.