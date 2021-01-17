Голевая феерия россиян в НХЛ, Хабиб готов вернуться. Главное к утру

Хабиб заявил о готовности возобновить карьеру, «Спартак» объявил о трансфере Хендрикса, сборная России вышла в основной этап ЧМ-2021 по гандболу и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Рейнджерс» разгромили «Айлендерс». Панарин и Бучневич оформили по дублю.
2. «Миннесота» в овертайме вырвала победу у «Кингз», Капризов отдал победную передачу.
3. Гол и передача А. Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Детройтом».
4. Йоррит Хендрикс — игрок «Спартака».
5. «Спартак» опроверг заявление Семака об отказе от матча с «Зенитом».
6. Хабиб Нурмагомедов заявил главе UFC, что может возобновить карьеру.
7. Российские гандболисты обыграли команду Словении и вышли в основной этап ЧМ-2021.
8. Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе, Россия — четвёртая.
9. Холлуэй победил Каттара в главном бою турнира UFC Fight Island 7.
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