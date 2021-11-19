Рекорд Капризова в НХЛ и третья победа подряд Медведева. Главное к утру

Медведев одержал третью победу подряд на Итоговом турнире ATP, Капризов провёл яркий матч в НХЛ, Шатов приостановил карьеру. Эти и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».