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Рекорд Капризова в НХЛ и третья победа подряд Медведева. Главное к утру

Рекорд Капризова в НХЛ и третья победа подряд Медведева. Главное к утру
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Медведев одержал третью победу подряд на Итоговом турнире ATP, Капризов провёл яркий матч в НХЛ, Шатов приостановил карьеру. Эти и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».

  1. Кирилл Капризов провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ, установив личный рекорд
  2. Медведев в упорном матче победил Синнера на групповой стадии Итогового турнира
  3. Украинский футболист: в Донецке посреди белого дня выбрасывали людей из машин
  4. Источник: Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство
  5. Полузащитник «Рубина» Олег Шатов приостановил карьеру. Клуб расторг с ним контракт
  6. Руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера
  7. Умер экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба. Он болел коронавирусом в тяжёлой форме
  8. Источник: Зобнин попросил у руководства «Спартака» уменьшить ему зарплату.
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