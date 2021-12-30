Отмена МЧМ-2022, Кузнецов принёс победу «Вашингтону». Главное к утру

МЧМ-2022 официально отменён, гол Евгения Кузнецова, две передачи Дмитрия Орлова и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» выиграть у «Нэшвилл Предаторз», «Лион» сделал новое предложение по нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. ИИХФ официально объявила об отмене МЧМ-2022.

2. Кузнецов принёс «Вашингтону» победу в матче с «Нэшвиллом», у Овечкина голевая передача.

3. «Лион» увеличил предложение по трансферу Сердара Азмуна до € 4 млн.

4. Отец Мичкова: второй тест был отрицательным. Подозреваем, что это была какая-то провокация.

5. Люк Тардиф: летом ИИХФ планирует заново провести МЧМ-2022 в Канаде.

6. «Челси» упустил победу в домашнем матче АПЛ с «Брайтоном».

7. Главный тренер молодёжной сборной России прокомментировал отмену МЧМ-2022.

8. Стал известен ещё один ключевой фактор, который привёл к отмене МЧМ-2022.

9. Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Флориду».

10. Президент ИИХФ объяснил решение отменить МЧМ-2022.