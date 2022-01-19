Триумф Овечкина и Тюкавин в форме «Спартака». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках сезона НХЛ, нашлась детская фотография российского нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в футболке «Спартака», директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США вмешивается в процесс подготовки Олимпийских игр 2022 года. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках сезона НХЛ.

2. Агент Тюкавина: Костю забирали из роддома в красном чепчике. Давайте его за это осудим.

3. Нарышкин: у России есть информация по вмешательству США в процесс подготовки ОИ-2022.

4. «Это делает Овечкина чудом природы». Winnipeg Free Press — об игре россиянина в 36 лет.

5. Губерниев: три лидера Норвегии в лыжных гонках связаны с допингом. Совпадение?

6. Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 9 голов за карьеру в НХЛ.

7. Третьяк прокомментировал ситуацию с коронавирусом в сборной России по хоккею.

8. Голы Орлова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег».

9. Экс-футболист «Москвы» Йоп: попал в больницу, лекарства не помогали. Мне просто повезло.

10. «Челси» не смог обыграть «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ.