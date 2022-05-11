Капризов установил новый рекорд, «Барселона» обыграла «Сельту». Главное к утру

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд, «Барселона» обыграла «Сельту» в 36-м туре чемпионата Испании, российский нападающий Владимир Тарасенко оформил хет-трик в матче с «Миннесотой». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству голов в одной серии плей-офф.

2. «Барселона» обыграла «Сельту» благодаря дублю Обамеянга.

3. Хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту». Капризов оформил дубль.

4. Вдова Льва Яшина умерла в возрасте 91 года.

5. The Athletic: в «Сент-Луисе» просто нет игрока, который стоял бы на уровне Капризова.

6. Вероника Степанова обратилась к Кристиансену, шокированному её речью на встрече с Путиным.

7. «Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ.

8. Овечкин вышел на 2-е место в истории «Вашингтона» по длине серии с передачами в плей-офф.

9. «Холанд не поднимет клуб на новый уровень». Каррагер назвал минусы перехода игрока в «МС».

10. «Барселона» выступила с заявлением о состоянии Араухо, потерявшего сознание во время матча.