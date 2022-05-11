Капризов установил новый рекорд, «Барселона» обыграла «Сельту». Главное к утру

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд, «Барселона» обыграла «Сельту» в 36-м туре чемпионата Испании, российский нападающий Владимир Тарасенко оформил хет-трик в матче с «Миннесотой». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству голов в одной серии плей-офф.
2. «Барселона» обыграла «Сельту» благодаря дублю Обамеянга.
3. Хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту». Капризов оформил дубль.
4. Вдова Льва Яшина умерла в возрасте 91 года.
5. The Athletic: в «Сент-Луисе» просто нет игрока, который стоял бы на уровне Капризова.
6. Вероника Степанова обратилась к Кристиансену, шокированному её речью на встрече с Путиным.
7. «Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ.
8. Овечкин вышел на 2-е место в истории «Вашингтона» по длине серии с передачами в плей-офф.
9. «Холанд не поднимет клуб на новый уровень». Каррагер назвал минусы перехода игрока в «МС».
10. «Барселона» выступила с заявлением о состоянии Араухо, потерявшего сознание во время матча.
- 11 мая 2022
-
09:11
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:28
-
08:25
-
08:20
-
08:05
-
07:56
-
07:50
-
07:47
-
07:18
-
06:58
-
06:52
-
05:56
-
05:42
-
05:30
-
05:15
-
04:52
-
03:32
-
03:12
-
02:46
- 10 мая 2022
-
23:56
-
23:31
-
23:08
-
22:46
-
22:17
-
21:51
-
21:27
-
21:13
-
20:52
-
20:28
-
19:42
-
19:15
-
18:43