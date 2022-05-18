Малкин хочет остаться в «Питтсбурге», Кучеров принёс победу «Тампе». Главное к утру

Российский нападающий Евгений Малкин готов завершить карьеру в «Питтсбург Пингвинз», Никита Кучеров принёс победу «Тампе-Бэй Лайтнинг» над «Флоридой Пантерз», гимнаст Иван Куляк, вышедший на награждение с буквой «Z», дисквалифицирован на один год. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Малкин заявил о желании завершить карьеру в «Питтсбурге».

2. Гол и ассист Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой» в стартовой игре серии.

3. Гимнаст Иван Куляк, вышедший на награждение с буквой «Z», дисквалифицирован на один год.

4. Президент Сенегала поддержал Гейе, отказавшегося играть за «ПСЖ» в форме с ЛГБТ-символикой.

5. «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в первом матче серии, у Ничушкина – гол.

6. Кучеров обошёл Ягра и сравнялся с Кросби по голам в Кубке Стэнли.

7. «Ливерпуль» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Саутгемптоном».

8. Лидер сборной Германии летом может продолжить карьеру в «Барселоне».

9. Кросби ответил на вопрос, будет ли он влиять на переговоры Малкина с «Питтсбургом».

10. Результаты пятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022.