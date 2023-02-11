Крутой дебют Тарасенко за «Рейнджерс», 35 государств за недопуск России. Главное к утру
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35 стран потребуют недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм 2024 года в Париже, российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко признали первой звездой матча в его дебютной игре за команду, московский «Спартак» досрочно обеспечил себе победу в Winline Зимнем кубке РПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- 35 стран объединились, чтобы не допустить Россию и Беларусь на ОИ-2024.
- Тарасенко признан первой звездой дебютного матча с «Сиэтлом».
- «Спартак» одержал победу в Зимнем кубке РПЛ.
- «Милан» обыграл «Торино» благодаря голу Жиру, прервав семиматчевую серию без побед.
- ДНК Дани Алвеса обнаружена в теле девушки, обвинившей его в изнасиловании.
- Месси, Мбаппе и Бензема — тройка номинантов на лучшего игрока по версии ФИФА.
- Денизе Херрман выиграла спринт на ЧМ по биатлону, на две секунды опередив Ханну Эберг.
- Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук.
- «Локомотив» всухую обыграл московское «Динамо» и обогнал «Торпедо» на Западе.
- Абрамович может приобрести один из бразильских клубов.
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