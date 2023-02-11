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Крутой дебют Тарасенко за «Рейнджерс», 35 государств за недопуск России. Главное к утру

Крутой дебют Тарасенко за «Рейнджерс», 35 государств за недопуск России. Главное к утру
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35 стран потребуют недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм 2024 года в Париже, российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко признали первой звездой матча в его дебютной игре за команду, московский «Спартак» досрочно обеспечил себе победу в Winline Зимнем кубке РПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. 35 стран объединились, чтобы не допустить Россию и Беларусь на ОИ-2024.
  2. Тарасенко признан первой звездой дебютного матча с «Сиэтлом».
  3. «Спартак» одержал победу в Зимнем кубке РПЛ.
  4. «Милан» обыграл «Торино» благодаря голу Жиру, прервав семиматчевую серию без побед.
  5. ДНК Дани Алвеса обнаружена в теле девушки, обвинившей его в изнасиловании.
  6. Месси, Мбаппе и Бензематройка номинантов на лучшего игрока по версии ФИФА.
  7. Денизе Херрман выиграла спринт на ЧМ по биатлону, на две секунды опередив Ханну Эберг.
  8. Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук.
  9. «Локомотив» всухую обыграл московское «Динамо» и обогнал «Торпедо» на Западе.
  10. Абрамович может приобрести один из бразильских клубов.
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