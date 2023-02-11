Крутой дебют Тарасенко за «Рейнджерс», 35 государств за недопуск России. Главное к утру

35 стран потребуют недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм 2024 года в Париже, российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко признали первой звездой матча в его дебютной игре за команду, московский «Спартак» досрочно обеспечил себе победу в Winline Зимнем кубке РПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».