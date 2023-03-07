Невероятное достижение Макдэвида, массовая драка на матче КХЛ. Главное к утру

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил очередное невероятное достижение, на матче Континентальной хоккейной лиги произошла массовая драка, «Торино» российского полузащитника Алексея Миранчука одержал очередную победу в матче чемпионата Италии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. В XXI веке только два игрока набирали больше очков, чем Макдэвид в этой регулярке НХЛ.
2. На матче московского «Динамо» и ХК «Торпедо» произошла массовая драка болельщиков.
3. «Торино» с минимальным счётом обыграл «Болонью». Миранчук провёл на поле весь матч.
4. Bild: «Ганновер» расторгнет контракт с Ондуа после его заявления.
5. Виктор Осимхен: верю, что в ближайшие годы Кварацхелия может выиграть «Золотой мяч».
6. Украинский футбольный клуб потребовал у компании Joma прекратить работу в России.
7. The Athletic: Анчелотти покинет «Реал», если клуб останется без трофеев в этом сезоне.
8. «Северсталь» обыграла ЦСКА во второй раз подряд и вышла вперёд в серии — 2-1.
9. Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года.
10. «Металлург» вырвал победу во 2-м овертайме матча с «Автомобилистом» и вышел вперёд в серии.
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