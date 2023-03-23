Новое достижение Кросби, страшные цифры подозрительных матчей в России. Главное к утру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вновь блистает, Россия – вторая страна по количеству подозрительных матчей, СКА стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сидни Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ.

2. В России выявлено 92 подозрительных матча за год. Больше только в Бразилии.

3. СКА победил «Торпедо», выиграл серию 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина.

4. Появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с футболистами «Химок».

5. В чемпионате Чили вратарь забил гол, претендующий на Книгу рекордов Гиннесса.

6. Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами.

7. Соболенко: тяжело осознавать, что существует много людей, ненавидящих тебя без причины.

8. 18-летняя россиянка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами.

9. Карпин: у меня нет информации, что мы скоро перейдём в АФК.

10. Исполком МОК обсудит возможное участие россиян в международных стартах 28 марта.