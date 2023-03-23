Новое достижение Кросби, страшные цифры подозрительных матчей в России. Главное к утру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вновь блистает, Россия – вторая страна по количеству подозрительных матчей, СКА стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Сидни Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ.
2. В России выявлено 92 подозрительных матча за год. Больше только в Бразилии.
3. СКА победил «Торпедо», выиграл серию 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина.
4. Появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с футболистами «Химок».
5. В чемпионате Чили вратарь забил гол, претендующий на Книгу рекордов Гиннесса.
6. Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами.
7. Соболенко: тяжело осознавать, что существует много людей, ненавидящих тебя без причины.
8. 18-летняя россиянка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами.
9. Карпин: у меня нет информации, что мы скоро перейдём в АФК.
10. Исполком МОК обсудит возможное участие россиян в международных стартах 28 марта.
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