Неудача «Вашингтона», сенсационное поражение Арины Соболенко. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в важном матче Национальной хоккейной лиги, белорусская теннисистка Арина Соболенко неожиданно уступила 74-й ракетке мира Соране Кырсте на турнире в Майами, ЦСКА разгромно обыграл «Локомотив» в решающем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Реализованный буллит Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» одолеть «Айлендерс».
2. Арина Соболенко сенсационно проиграла 74-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Майами.
3. ЦСКА разгромил «Локомотив» в седьмом матче и победил в серии плей-офф 4-3.
4. На этой неделе пройдут переговоры Уимблдона с главами ATP и WTA по вопросу допуска россиян.
5. Третьяк: в следующем году нужно развести СКА и ЦСКА и провести перекрёстный плей-офф.
6. Украинка Марта Костюк: весь год мы боролись за то, чтобы исключить россиян из тенниса.
7. «Психология решает всё, будем мудрее». Фёдоров подвёл итоги серии ЦСКА — «Локомотив».
8. Неймар отреагировал на проигрыш € 1 млн за два часа в онлайн-казино.
9. «Барселона» продаст Фати лишь в двух случаях. Клуб исключает аренду — Мигельсанц.
10. Малкин повторил достижение Александра Овечкина и Сидни Кросби.
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