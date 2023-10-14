«Питтсбург» Малкина всухую одолел «Вашингтон» Овечкина, дубль Роналду. Главное к утру

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Четыре очка российского хоккеиста Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» одолеть «Вашингтон Кэпиталз», именитый нападающий Криштиану Роналду отличился двумя голами в матче со Словакией и помог вывести Португалию на ЕВРО-2024, сборные Бельгии и Франции досрочно оформили выход на чемпионат Европы по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Четыре очка Малкина и дубль Кросби помогли «Питтсбургу» всухую обыграть «Вашингтон».

2. Сборная Португалии обыграла Словакию и досрочно вышла на чемпионат Европы 2024 года.

3. Доменико Тедеско досрочно вывел сборную Бельгии в финальную часть Евро-2024.

4. Дубль Мбаппе в матче с Нидерландами помог Франции досрочно выйти на Евро-2024.

5. СКА переиграл минское «Динамо» и обошёл ЦСКА на Западе, у Рендулича 1+1.

6. Матч АПЛ «Ман Сити» — «Ливерпуль» будет перенесён из-за агрессивного поведения фанатов.

7. Опубликован список всех итальянских футболистов, предположительно ставивших на матчи.

8. Роналду после 30 лет забил за сборную больше, чем кто угодно из 192 стран в любом возрасте.

9. Конте заявил, что хочет тренировать топ-команду из Европы.

10. «Вест Хэм» попробует купить Магуайра в январе и может отпустить Зуму в Саудовскую Аравию.