Голевые свершения Кучерова, Головин — в сборной лучших игроков Лиги 1. Главное к утру

Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграть «Вегас Голден Стэйт» (5:4), российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в сборную лучших игроков Лиги 1 после первой части сезона, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) и прервал антирекордную серию в 14 матчей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Кучеров вышел на второе место в списке лучших ассистентов НХЛ.
2. Головин — в сборной лучших игроков Лиги 1 первой части сезона по версии L'Equipe.
3. Александр Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ.
4. СКА дома крупно обыграл ХК ЦСКА, забросив шесть шайб. На счету Хайруллина пять очков.
5. Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль».
6.УАФ попросила ФИФА и УЕФА отменить матч сборных России и Сербии.
7. Футбольная Суперлига: за первый день от вступления отказались 17 клубов топ-5 лиг.
8. «Миннесота» одержала победу над «Лейкерс», несмотря на 31 очко Энтони Дэвиса.
9. «Локомотив» одержал волевую победу над «Витязем», дважды отыгрываясь по ходу встречи.
10. Покер Натана Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Оттаву», у Ничушкина три передачи.