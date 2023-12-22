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Голевые свершения Кучерова, Головин — в сборной лучших игроков Лиги 1. Главное к утру

Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграть «Вегас Голден Стэйт» (5:4), российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в сборную лучших игроков Лиги 1 после первой части сезона, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) и прервал антирекордную серию в 14 матчей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Кучеров вышел на второе место в списке лучших ассистентов НХЛ.

2. Головин — в сборной лучших игроков Лиги 1 первой части сезона по версии L'Equipe.

3. Александр Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ.

4. СКА дома крупно обыграл ХК ЦСКА, забросив шесть шайб. На счету Хайруллина пять очков.

5. Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль».

6.УАФ попросила ФИФА и УЕФА отменить матч сборных России и Сербии.

7. Футбольная Суперлига: за первый день от вступления отказались 17 клубов топ-5 лиг.

8. «Миннесота» одержала победу над «Лейкерс», несмотря на 31 очко Энтони Дэвиса.

9. «Локомотив» одержал волевую победу над «Витязем», дважды отыгрываясь по ходу встречи.

10. Покер Натана Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Оттаву», у Ничушкина три передачи.