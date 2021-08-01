Российский боксёр завоевал бронзу на Олимпиаде, Клишина получила травму. Главное к утру
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Белотти не хочет переходить в «Зенит», российский боксёр недоволен судейством в полуфинале Олимпиады, «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
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