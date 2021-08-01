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Российский боксёр завоевал бронзу на Олимпиаде, Клишина получила травму. Главное к утру

Российский боксёр завоевал бронзу на Олимпиаде, Клишина получила травму. Главное к утру
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Белотти не хочет переходить в «Зенит», российский боксёр недоволен судейством в полуфинале Олимпиады, «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

  1. Российский боксёр Хатаев проиграл британцу Уиттакеру и стал бронзовым призёром ОИ-2020
  2. Хатаев заявил, что не согласен с решением судей в полуфинальном бою с Уиттакером на ОИ
  3. Крыховяк перешёл в «Краснодар»
  4. «Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА
  5. Трансфер Андреа Белотти в «Зенит» под угрозой срыва
  6. Российские саблистки выиграли золото в командном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио
  7. Глава USADA: Россия посмеялась над Играми, обнародуйте тесты их спортсменов
  8. Симона Байлз не будет участвовать в финале соревнований в вольных упражнениях на ОИ-2020
  9. Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на коляске
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