Россиянки в нынешнем сезоне уже одержали одну историческую победу в эстафете. Время для второй пришло.

Олимпиада-2022. Восьмой день. Женская лыжная эстафета. Ребята, это надо видеть! LIVE

Сегодня, 12 февраля, стартует восьмой день Олимпийских игр. Сборная России попробует побороться за медали в сноуборде, лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте и скелетоне. По два матча группового этапа сыграют женские команды по кёрлингу, мужчинам предстоит провести одну игру. В четвертьфинале российские хоккеистки встретятся со швейцарками, а хоккеисты сыграют в групповом этапе с чехами. Фигуристы начнут свои выступления в танцах на льду. А «Чемпионат» расскажет вам обо всех важных событиях в онлайн-трансляции. Болейте за наших ребят и девчат!