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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине — онлайн-трансляция соревнований 12 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. Восьмой день. Женская лыжная эстафета. Ребята, это надо видеть! LIVE
Андрей Гуров Михаил Рождественский
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Наталья Непряева, сборная России
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Россиянки в нынешнем сезоне уже одержали одну историческую победу в эстафете. Время для второй пришло.
Полное расписание Олимпиады-2022
Медальный зачёт Олимпиады-2022

Сегодня, 12 февраля, стартует восьмой день Олимпийских игр. Сборная России попробует побороться за медали в сноуборде, лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте и скелетоне. По два матча группового этапа сыграют женские команды по кёрлингу, мужчинам предстоит провести одну игру. В четвертьфинале российские хоккеистки встретятся со швейцарками, а хоккеисты сыграют в групповом этапе с чехами. Фигуристы начнут свои выступления в танцах на льду. А «Чемпионат» расскажет вам обо всех важных событиях в онлайн-трансляции. Болейте за наших ребят и девчат!

Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Даниил Донских в своём заезде стал четвёртым, сильно уступив лидерам. Посмотрим, какой результат выдаст Кристина Пауль.

05:45 Павел Панышев

Сборная России пробилась в полуфинал соревнований по сноуборд-кроссу на ОИ-2022.

В четвертьфинале нашу команду представляли Даниил Донских и Кристина Пауль, а соперниками являлись сборные Франции, Канады и США – в полуфинал выходили лишь двое из квартета.

Несмотря на падение Даниила Донских на старте заезда, российский спортсмен сумел продолжить борьбу и приехать вторым. Кристине Пауль же удалось выиграть свою гонку, вследствие чего сборная России вышла в полуфинал с первого места.

Олимпиада 2022. Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
12 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
Q
1
Италия
Q
1
Россия
Q
1
США
Q
2
Канада
Q
2
Германия
Q
2
Италия
Q
2
Швейцария
Q
3
Австралия
DNF
3
Канада
3
Франция
3
США
05:43 Павел Панышев

У сборной России 12 наград и восьмое место в медальном зачёте. Вчера у нашей команды было серебро Александра Большунова.

05:39 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

Сегодня будет разыграно шесть комплектов наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Олимпиада-2022. 12 февраля. Золотой шанс биатлониста Логинова — пора побеждать! Олимпиада-2022. 12 февраля. Золотой шанс биатлониста Логинова — пора побеждать!
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