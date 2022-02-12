Олимпиада-2022. Восьмой день. Женская лыжная эстафета. Ребята, это надо видеть! LIVE

Сегодня, 12 февраля, стартует восьмой день Олимпийских игр. Сборная России попробует побороться за медали в сноуборде, лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте и скелетоне. По два матча группового этапа сыграют женские команды по кёрлингу, мужчинам предстоит провести одну игру. В четвертьфинале российские хоккеистки встретятся со швейцарками, а хоккеисты сыграют в групповом этапе с чехами. Фигуристы начнут свои выступления в танцах на льду. А «Чемпионат» расскажет вам обо всех важных событиях в онлайн-трансляции. Болейте за наших ребят и девчат!
Даниил Донских в своём заезде стал четвёртым, сильно уступив лидерам. Посмотрим, какой результат выдаст Кристина Пауль.
Сборная России пробилась в полуфинал соревнований по сноуборд-кроссу на ОИ-2022.
В четвертьфинале нашу команду представляли Даниил Донских и Кристина Пауль, а соперниками являлись сборные Франции, Канады и США – в полуфинал выходили лишь двое из квартета.
Несмотря на падение Даниила Донских на старте заезда, российский спортсмен сумел продолжить борьбу и приехать вторым. Кристине Пауль же удалось выиграть свою гонку, вследствие чего сборная России вышла в полуфинал с первого места.
У сборной России 12 наград и восьмое место в медальном зачёте. Вчера у нашей команды было серебро Александра Большунова.
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Сегодня будет разыграно шесть комплектов наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
- 12 февраля 2022
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- 11 февраля 2022
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