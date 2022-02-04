Третье место Кондратюка, Синицина и Кацалапов – вторые в ритм-танце. Главное к утру

Российский фигурист Марк Кодратюк занял третье место в короткой программе на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце, московский «Спартак» представил новую эмблему. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Марк Кондратюк стал 3-м в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

2. Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире ОИ-2022 в Пекине.

3. «Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы.

4. «У меня болит желудок. Плачу каждый день». Валерия Васнецова — о еде в карантинном отеле.

5. «Мы явно не друзья с российскими спортсменами». Украинская бобслеистка — перед стартом ОИ.

6. Сборная Египта стала финалистом Кубка Африки, победив в серии пенальти Камерун.

7. «Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Испании, забив за минуту до конца основного времени.

8. У норвежского двоеборца выявили коронавирус. Он близко контактировал с Й. Бё и Тандреволд.

9. Турнирная таблица командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине после ритм-танца.

10. Стали известны сочетания сборной России по хоккею на первой тренировке в Китае.