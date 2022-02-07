Золото России в командном турнире, Сенегал выиграл Кубок Африки. Главное к утру

Сборная России выиграла золото на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сборная Сенегала выиграла Кубок Африки, матч России и Канады начался на час позже из-за отказа канадок выходить на лёд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России досрочно выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

2. Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок Африки, одолев Египет по пенальти.

3. Женская сборная Канады по хоккею отказывалась выходить на матч с Россией.

4. Россия поднялась на первое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

5. Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира ОИ, несмотря на падение.

6. Синицина и Кацалапов — вторые в произвольном танце на командном турнире Олимпиады-2022.

7. Мишина и Галлямов – лучшие в произвольной программе на командном турнире.

8. Вяльбе: Большунов однозначно величайший лыжник в российской истории.

9. Мишин: золото России в командном турнире — это замечательно! В команде не было пассажиров.

10. Губерниев рассказал, стоило ли заменить Валиеву на Трусову в командном турнире.